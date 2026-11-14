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पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिली AIIMS से छुट्टी, बेहोशी के बाद हुए थे अस्पताल में भर्ती

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था. कार्डियोलॉजी विभाग की देखरेख में उनका इलाज हुआ और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

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पिछले दो सालों में धनखड़ की सेहत कई बार बिगड़ी. (File Photo: PTI)
पिछले दो सालों में धनखड़ की सेहत कई बार बिगड़ी. (File Photo: PTI)

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत बिगड़ने के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था. परिवार के सूत्रों का कहना है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. दरअसल, बुधवार को सुबह की सैर के दौरान वे अचानक बेहोश हो गए थे और कुछ मिनटों तक अचेत रहे थे. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स ले जाया गया. 

धनखड़ को एम्स के कॉर्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया था जहां कार्डियोलॉजी विभाग की देखरेख में उनकी मेडिकल जांच और इलाज किया गया. बुधवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान वे बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें पहले घर ले आए थे. 

घर पर ILBS की टीम और एम्स के डॉक्टर संदीप सेठ ने उनके मेडिकल टेस्ट किए. इसके बाद उनकी गंभीर और चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उन्हें एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए एम्स ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कर लिया गया.

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पहले भी कई बार बिगड़ चुकी तबीयत

गौरतलब है, पिछले दो सालों में धनखड़ की सेहत कई बार बिगड़ी है. हालांकि, इस बार उनके बेहोश रहने की अवधि सबसे लंबी बताई गई. मार्च में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी.

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जून 2025 में नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भी वे बेहोश हो गए थे. वहीं, इसी साल जनवरी में घर पर वे दो बार बेहोश हुए थे. बता दें, जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक देश के 14वें उपराष्ट्रपति रहे थे. उन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था. 

यह भी पढ़ें: AIIMS में भर्ती जगदीप धनखड़ से मिले अशोक गहलोत, पूर्व उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य पर जताई चिंता

अशोक गहलोत ने की अस्पताल में मुलाकात 

शुक्रवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी. इस दौरान गहलोत ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उनके साथ एक तस्वीर शेयर की थी. फोटो में धनखड़ अस्पताल के बेड पर बैठे और गहलोत से बातचीत करते नजर आए.

तस्वीर के साथ गहलोत ने लिखा था, 'एम्स अस्पताल, दिल्ली में भर्ती पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी. बीते कुछ समय में धनखड़ दो-तीन बार अचानक बीमार हुए हैं, जो चिंता की बात है. ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं.'

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