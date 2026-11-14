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UP-पंजाब चुनाव से पहले BJP का दलितों पर फोकस, जालंधर से वाराणसी तक निकलेगी 'समरसता संकल्प यात्रा'

2027 के पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने दलित समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी की है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन 18 नवंबर को पंजाब के जालंधर से 'समरसता संकल्प यात्रा' को रवाना करेंगे. यह यात्रा गुरु रविदास की शिक्षाओं और सामाजिक समरसता के संदेश पर केंद्रित होगी.

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BJP अध्यक्ष नितिन नबीन 18 नवंबर को पंजाब के जालंधर से इस यात्रा को रवाना करेंगे. (File Photo-X/@NitinNabin)
BJP अध्यक्ष नितिन नबीन 18 नवंबर को पंजाब के जालंधर से इस यात्रा को रवाना करेंगे. (File Photo-X/@NitinNabin)

पंजाब और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने दलित समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में पार्टी 'समरसता संकल्प यात्रा' निकालने जा रही है. BJP अध्यक्ष नितिन नबीन 18 नवंबर को पंजाब के जालंधर से इस यात्रा को रवाना करेंगे. 

यह यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जाएगी. इसका मकसद गुरु रविदास की शिक्षाओं और सामाजिक समरसता के संदेश को लोगों तक पहुंचाना बताया गया है.

जालंधर से शुरू होकर वाराणसी पहुंचेगी यात्रा

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BJP की यह यात्रा 18 नवंबर को जालंधर से शुरू होगी. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन इसे हरी झंडी दिखाएंगे. यात्रा का समापन वाराणसी में होना है. इसकी प्रस्तावित समापन तारीख 3 दिसंबर है.

यह भी पढ़ें: ओडिशा BJP विधायक के वायरल वीडियो पर विवाद, पत्नी बोली- असली नहीं, AI जेनरेटेड है

यह अभियान संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों के तहत आयोजित किया जा रहा है. गुरु रविदास की शिक्षाओं में समानता, भाईचारे और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठने का संदेश शामिल है. BJP इसी संदेश के जरिए दलित समुदायों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है.

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पंजाब में करीब 32 फीसदी दलित आबादी 

पंजाब की राजनीति में दलित समुदाय की अहम भूमिका है. 2011 की जनगणना के मुताबिक, राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 31.9 फीसदी थी. यह देश के राज्यों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी में से एक है. 

ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले BJP का यह अभियान राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. पार्टी उन समुदायों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है, जिनका समर्थन अब तक आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है. हालांकि, इस यात्रा से चुनाव में किस पार्टी को कितना फायदा होगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी.

'समरसता संकल्प यात्रा' का मुख्य आधार संत गुरु रविदास की शिक्षाएं हैं. गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं. उनकी शिक्षाओं में जातिगत भेदभाव का विरोध, समानता और मानवता पर जोर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 'मस्जिद से SPO को मिली थी धमकी', किश्तवाड़ हत्याकांड पर BJP विधायक का दावा

BJP इस यात्रा के जरिए पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक गुरु रविदास के अनुयायियों और अनुसूचित जाति समुदायों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश करेगी. वाराणसी में गुरु रविदास का जन्मस्थान होने के कारण यात्रा के समापन के लिए इस शहर को चुना गया है.
 

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