Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंज़ूरी दे दी. वहीं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर हुए आतंकी हमले में तीन जवान घायल हुए. इन खबरों के अलावा, अमूल ने देशभर में पैकेट वाले दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक इज़ाफा किया. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें.

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खत्म हुआ इंतजार! नोएडा मेट्रो के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी, भारत संग्राहलय पर भी लगी मुहर



केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंज़ूरी दे दी है. इसके तहत सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा. इस रूट पर पांच नए स्टेशन होंगे. परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसे चार साल में पूरा करने का लक्ष्य है. इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, फायरिंग में 2 जवान घायल



जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार दोपहर आतंकियों ने CRPF के नाके पर हमला कर दिया. मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने दोपहर करीब 2:15 बजे जवानों पर फायरिंग की और फरार हो गए. हमले में CRPF के तीन जवान घायल हुए हैं. उन्हें अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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केरलम सरकार का बड़ा फैसला, 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा विशेष सत्र



केरलम सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की है. कैबिनेट ने राज्यपाल से 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक सत्र आयोजित करने की सिफारिश करने का फैसला लिया है. इस दौरान लंबित विधेयकों पर चर्चा होगी और नए विधेयक भी पेश किए जाएंगे. मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी.

रिंकू सिंह ने छोटी बहन संग मनाया भाई दूज, सूट में छाईं नेहा, कूल लुक में दिखे क्रिकेटर, Photos



टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह ने बहन नेहा सिंह के साथ भाई दूज मनाया. दोनों ने जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो खूब वायरल हो रही हैं. नेहा ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत लगीं, वहीं रिंकू हल्की पिंक स्वेटशर्ट और ब्लैक जींस में कैज़ुअल अंदाज़ में नज़र आए. तस्वीरों में दोनों के बीच भाई-बहन का प्यार साफ झलक रहा है.

देश के सबसे बड़े बैंक ने महंगा किया लोन, अब इतनी देनी पड़ेगी ईएमआई



HDFC बैंक ने ग्राहकों को झटका देते हुए सभी सात अवधि के MCLR में 5 से 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है. नई दरें 7 नवंबर से लागू हो गई हैं. इस फैसले से होम लोन, पर्सनल लोन समेत दूसरे कर्ज महंगे हो सकते हैं. हालांकि, इसका असर सिर्फ उन ग्राहकों पर पड़ेगा, जिनका लोन MCLR से लिंक्ड है. इससे उनकी EMI बढ़ सकती है.

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INS चिल्का से नौसेना के अग्निवीरों का सबसे बड़े बैच होगा पास आउट... होगी विशेष ट्रेनिंग फिर तैनाती



भारतीय नौसेना 13 नवंबर को ओडिशा स्थित INS चिल्का से अपने अब तक के सबसे बड़े अग्निवीर बैच को पास आउट करेगी. नौवें बैच के 3,300 से अधिक अग्निवीर और तटरक्षक बल के नाविक 16 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं. पासिंग आउट परेड की समीक्षा नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन करेंगे. यह नौसेना के प्रशिक्षण इतिहास का बड़ा मौका होगा.

ICC Ranking: रहमत शाह का बड़ा धमाका, गिल-पंत को पछाड़ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले अफगानी खिलाड़ी

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहमत शाह ने ICC टेस्ट बैटिंग रैंकिंग के टॉप टेन में जगह बनाने वाले देश के पहले बल्लेबाज़ बन गए हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में 173 रन की शानदार पारी खेलने के बाद उन्होंने छह पायदान की छलांग लगाई और 735 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सातवें नंबर पर पहुंच गए. यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है.

मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली AIIMS में भर्ती



पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई. मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरने के बाद उन्हें दिल्ली AIIMS में भर्ती कराया गया. धनखड़ अस्पताल के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में एडमिट हैं. फिलहाल कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर उनकी जांच और इलाज कर रहे हैं. उनकी सेहत को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है.

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महंगाई का डबल झटका! मदर डेयरी के बाद अब Amul ने बढ़ाए दूध के दाम



अमूल ने देशभर में पैकेट वाले दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक इज़ाफा किया है. नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी. इसके बाद अमूल ताज़ा दूध 2 रुपये और अमूल गोल्ड 4 रुपये प्रति लीटर महंगा मिलेगा. कंपनी ने दूध की कीमतों में करीब 4 से 5.5 फीसदी तक बढ़ोतरी की है. इससे आम लोगों की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा.

स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई ने मारी बाजी, 8 साल से नंबर-1 इंदौर इस बार टॉप पर नहीं



केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के नवी मुंबई को देश का सबसे साफ शहर चुना गया है. गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विजेता शहरों को सम्मानित किया. लगातार 8 साल तक सबसे साफ शहर रहा इंदौर इस बार टॉप लिस्ट से बाहर हो गया.



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