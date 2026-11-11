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Bhai Dooj 2026: रिंकू सिंह ने छोटी बहन संग मनाया भाई दूज, सूट में छाईं नेहा, कूल लुक में दिखे क्रिकेटर, Photos

रिंकू सिंह ने अपनी बहन नेहा सिंह के साथ भाई दूज की फोटोज शेयर की है, जिसमें दोनों बहन-भाई का प्यार भरा अंदाज नजर आ रहा है. गुलाबी-ऑरेज सूट में नेहा बहुत अच्छी लग रही हैं और कूल लुक में क्रिकेटर भी जंच रहे हैं. नेहा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी भाई-दूज भाई.'

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नेहा ने भाई रिंकू को तिलक किया. (PHOTO:ITG)
नेहा ने भाई रिंकू को तिलक किया. (PHOTO:ITG)

इंडियन क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह सिर्फ बेहतरीन क्रिकेटर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में एक शानदार भाई भी हैं.  भाई-बहन का रिश्ता प्यार और नोकझोंक से भरा होता है. त्योहारों पर इस रिश्ते की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है. भाई दूज के मौके पर भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और उनकी बहन नेहा सिंह की तस्वीरें भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा रही हैं.

दोनों ने साथ में भाई दूज मनाया और उसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इस दौरान नेहा अपने ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत लगीं, तो रिंकू भी कैजुअल अंदाज में नजर आए. रिंकू और नेहा की तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें भाई-बहन के बीच का प्यार साफ झलक रहा है. 

तिलक लगाकर बहन ने पूरी की रस्म

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तस्वीरों में नेहा अपने भाई रिंकू सिंह को तिलक लगाती नजर आ रही हैं, तो रिंकू अपनी लाडली बहन को प्यार से मीठा खिला रहे हैं. वहीं, एक तस्वीर में दोनों साथ बैठकर कैमरे के सामने पोज देते दिख रहे हैं. त्योहार के इस खास मौके पर भाई-बहन की जोड़ी ने अपने अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. इन फोटोज के अलावा नेहा ने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो अपने भाई का हाथ पकड़े हुए कार के पास खड़ी हैं, हालांकि उसमें दोनों के चेहरे नजर नहीं आ रहा हैं. 

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नेहा का ट्रेडिशनल लुक जीत लेगा दिल

इस खास दिन पर नेहा सिंह ने गुलाबी और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन वाला एथनिक सूट पहना. उनके सूट पर गोल्डन कढ़ाई की डिटेलिंग नजर आ रही है, जो आउटफिट को फेस्टिव टच दे रही है. इसके साथ उन्होंने ऑरेंज रंग का दुपट्टा कैरी किया, जिस पर गोल्डन बॉर्डर बना हुआ है. 

नेहा ने अपने इस देसी लुक को गोल्डन झुमकों के साथ पूरा किया. खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी और हल्का मेकअप उनके चेहरे की खूबसूरती बढ़ा रहा है. 

पिंक स्वेटर में दिखा रिंकू का कूल अंदाज

वहीं, रिंकू सिंह ने भाई दूज के मौके पर हैवी ट्रेडिशनल कपड़ों की जगह कैजुअल लुक मे नजर आए. वह हल्के पिंक कलर की स्वेटशर्ट में नजर आए.  स्वेटशर्ट पर व्हाइट कलर की डिजाइन बनी हुई है. इसके साथ उन्होंने ब्लैक जींस पेयर की. अपने इस सिंपल और कूल अंदाज में क्रिकेटर काफी हैंडसम लग रहे हैं. 

रिंकू की शादी क तैयारियां हुईं शुरू 

रिंकू सिंह की शादी की तैयारियां शुरू हो गई है, वो 4 दिसंबर को सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ लखनऊ में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनकी शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस शादी में कई बड़े नेता और क्रिकेटर शामिल होने वाले हैं. 

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