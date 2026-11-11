scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खत्म हुआ इंतजार! नोएडा मेट्रो के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी, भारत संग्राहलय पर भी लगी मुहर

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार और नई दिल्ली के नॉर्थ व साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय का विकास शामिल है. दोनों परियोजनाओं पर कुल 5,620 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

Advertisement
X
केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक विस्तार देने की मंजूरी दी है
केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक विस्तार देने की मंजूरी दी है

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार और नई दिल्ली के नॉर्थ व साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय का विकास शामिल है. दोनों परियोजनाओं पर कुल 5,620 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक विस्तार देने की मंजूरी दी है.

इस परियोजना के तहत 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें पांच नए स्टेशन होंगे. परियोजना की अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये है और इसे चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के यात्रियों को दिल्ली मेट्रो से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. नोएडा सेक्टर-61 पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों के लिए दिल्ली और एनसीआर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचना आसान होगा.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के तेजी से विकसित हो रहे नियोजित शहरों में शामिल हैं. ये दोनों शहर बड़े आवासीय और व्यावसायिक केंद्र बन चुके हैं. मास्टर प्लान के अनुसार, दोनों शहरों की संयुक्त आबादी 2011 में 7.39 लाख थी, जो 2021 में अनुमानित 24.7 लाख तक पहुंच गई. यानी दस वर्षों में आबादी तीन गुना से अधिक हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम NCR के हर शहर की हवा Poor कैटेगरी में, देख लीजिए AQI डेटा
delhi ncr, grap 3
दिल्ली-NCR में इन गाड़ियों पर बैन, GRAP-3 के तहत सरकार ने लगाई रोक
जेवर एयरपोर्ट के आसपास तैयार होगा नया इकोनॉमिक हब
एयरपोर्ट के साथ विकसित होगा नया शहर, जेवर में एयरोपोलिस बनाने की तैयारी
नोएडा में बर्थडे पार्टी के दौरान स्कूटी टच होने पर विवाद.(Photo:AI Generated)
पैर में टच हुई स्कूटी तो हुआ विवाद, पीट-पीटकर युवक की हत्या
Diwali traffic jam Delhi-NCR
दिवाली में थमी राजधानी की रफ्तार, दिल्ली-NCR में भयंकर ट्रैफिक जाम
Advertisement

यह भी पढ़िएः योगी सरकार के विकास से बदल रहा मेरठ, रैपिड रेल और मेट्रो ने खोले रोजगार के डबल रास्ते

पर्थला चौक और गौर चौक पर जाम से मिलेगी राहत
एक्वा लाइन के विस्तार से पार्थला चौक, गौर चौक और एक मूर्ति सर्किल जैसे व्यस्त इलाकों में यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है. परियोजना से बड़ी संख्या में यात्रियों के मेट्रो की ओर आकर्षित होने और निजी वाहनों पर निर्भरता घटने का अनुमान है. इससे प्रदूषण कम करने और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी.

नया मेट्रो कॉरिडोर IKEA, Adobe, HCL और Havells जैसी कंपनियों, प्रस्तावित डेटा सेंटरों, आवासीय सेक्टरों और शैक्षणिक संस्थानों वाले क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा. इससे एनसीआर में काम करने वाले हजारों लोगों का दैनिक आवागमन आसान होने की उम्मीद है.

इस परियोजना से यात्रियों को मजेंटा लाइन के जरिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और ब्लू लाइन के जरिए नई दिल्ली, आनंद विहार तथा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों तक कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब से भी संपर्क स्थापित होगा. प्रस्तावित आरआरटीएस कॉरिडोर के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और हिंडन एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी की योजना है.

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय
केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय के विकास को भी मंजूरी दी है.

Advertisement

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये तय की गई है. इसके तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा. यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी में सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सोनिया गांधी की किताब पर दिग्विजय सिंह का बयान, बोले- PM मोदी की तारीफ उनका बड़प्पन |
    कभी रंगोली तो कभी पटाखे फोड़ती दिखीं शिप्रा, पत्नी को देखते रहे कथावाचक इंद्रेश, फिर साथ में जलाई फुलझड़ी |
    NSUI नेता अनस पर DU छात्रा का सनसनीखेज आरोप- ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट के बदले ₹500 ऑफर किए |
    किराये में दोगुनी बढ़ोतरी से भड़का गुस्सा, स्पेन में लाखों कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल, सड़कें जाम |
    'बीज माता' कैसे बनीं राहीबाई पोपरे, देखें उनकी संघर्ष की कहानी, उनकी जुबानी, Video |
    देश के सबसे बड़े बैंक ने महंगा किया लोन, अब इतनी देनी पड़ेगी ईएमआई |
    थैंक्यू मेरी जान...अर्शदीप सिंह के साथ प्रीति जिंटा का वीडियो वायरल, कभी जिसे बताया था सुपरस्टार, आज उसे ही जाने दिया |
    हर साल दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा खाद्यान्न उत्पादन, चावल में भारत ने चीन को पछाड़ा: शिवराज |
    क्या वेटलॉस दवाएं छीन सकती हैं आंखों की रोशनी? समझें 'आई स्ट्रोक' का खतरा |
    पहाड़, जंगल और समुद्र... दिवाली पर जूनागढ़ बना पर्यटकों की पहली पसंद, मां अंबाजी के दर्शन के लिए 5 KM तक लगा जाम
    Advertisement