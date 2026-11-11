खत्म हुआ इंतजार! नोएडा मेट्रो के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी, भारत संग्राहलय पर भी लगी मुहर

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार और नई दिल्ली के नॉर्थ व साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय का विकास शामिल है. दोनों परियोजनाओं पर कुल 5,620 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक विस्तार देने की मंजूरी दी है.

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इस परियोजना के तहत 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें पांच नए स्टेशन होंगे. परियोजना की अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये है और इसे चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के यात्रियों को दिल्ली मेट्रो से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. नोएडा सेक्टर-61 पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों के लिए दिल्ली और एनसीआर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचना आसान होगा.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के तेजी से विकसित हो रहे नियोजित शहरों में शामिल हैं. ये दोनों शहर बड़े आवासीय और व्यावसायिक केंद्र बन चुके हैं. मास्टर प्लान के अनुसार, दोनों शहरों की संयुक्त आबादी 2011 में 7.39 लाख थी, जो 2021 में अनुमानित 24.7 लाख तक पहुंच गई. यानी दस वर्षों में आबादी तीन गुना से अधिक हो गई.

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पर्थला चौक और गौर चौक पर जाम से मिलेगी राहत

एक्वा लाइन के विस्तार से पार्थला चौक, गौर चौक और एक मूर्ति सर्किल जैसे व्यस्त इलाकों में यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है. परियोजना से बड़ी संख्या में यात्रियों के मेट्रो की ओर आकर्षित होने और निजी वाहनों पर निर्भरता घटने का अनुमान है. इससे प्रदूषण कम करने और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी.

नया मेट्रो कॉरिडोर IKEA, Adobe, HCL और Havells जैसी कंपनियों, प्रस्तावित डेटा सेंटरों, आवासीय सेक्टरों और शैक्षणिक संस्थानों वाले क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा. इससे एनसीआर में काम करने वाले हजारों लोगों का दैनिक आवागमन आसान होने की उम्मीद है.

इस परियोजना से यात्रियों को मजेंटा लाइन के जरिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और ब्लू लाइन के जरिए नई दिल्ली, आनंद विहार तथा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों तक कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब से भी संपर्क स्थापित होगा. प्रस्तावित आरआरटीएस कॉरिडोर के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और हिंडन एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी की योजना है.

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय

केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय के विकास को भी मंजूरी दी है.

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इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये तय की गई है. इसके तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा. यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी में सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी.

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