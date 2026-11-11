जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, फायरिंग में 3 जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर आतंकियों ने CRPF के नाके पर हमला किया. मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए अज्ञात हमलावरों ने वहां तैनात जवानों पर फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए. इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हुए हैं. तीनों को इलाज के लिए अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) में भर्ती कराया गया है. एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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CRPF के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई. हमलावरों ने नाके पर तैनात जवानों को निशाना बनाया और फायरिंग के बाद मौके से भाग निकले. हमले के बाद CRPF जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की. शुरुआती जानकारी में दो जवानों के घायल होने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में तीन जवानों को अस्पताल पहुंचाए जाने की जानकारी मिली.

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घायलों में राकेश दास के पैर में गोली लगी है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. संतोष चंद्रू के पेट और रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है. उनकी हालत गंभीर है और उनका ऑपरेशन किया जा रहा है. वहीं, सोमवीर सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी है. उनकी हालत भी स्थिर बताई गई है. गंभीर रूप से घायल जवान के शरीर के ऊपरी हिस्से में गोली लगने के कई घाव हैं, अभी उनकी सर्जरी की जा रही है.

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हमले की सूचना मिलते ही क्विक रिएक्शन टीमें (QRT) मौके पर पहुंच गईं. सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. हमला स्थल नेशनल हाईवे से करीब चार किलोमीटर दूर बताया जा रहा है.

घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सुरक्षाबल हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं. फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.

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