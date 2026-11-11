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जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, फायरिंग में 3 जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने अखरान के पास CRPF जवानों पर फायरिंग की. इस हमले में तीन CRPF जवानों के घायल होने की खबर है. जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की. इलाके में काउंटर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. क्विक रिएक्शन टीमों को भी मौके पर भेजा गया है.

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CRPF के जवान पेट्रोलिंग पर थे जब हमला हुआ. (फाइल फोटो)
CRPF के जवान पेट्रोलिंग पर थे जब हमला हुआ. (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर आतंकियों ने CRPF के नाके पर हमला किया. मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए अज्ञात हमलावरों ने वहां तैनात जवानों पर फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए. इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हुए हैं. तीनों को इलाज के लिए अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) में भर्ती कराया गया है. एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

CRPF के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई. हमलावरों ने नाके पर तैनात जवानों को निशाना बनाया और फायरिंग के बाद मौके से भाग निकले. हमले के बाद CRPF जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की. शुरुआती जानकारी में दो जवानों के घायल होने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में तीन जवानों को अस्पताल पहुंचाए जाने की जानकारी मिली.

यह भी पढ़ें: कश्मीर की वादियों में बर्फ का खूबसूरत नजारा, गुलमर्ग से सोनमर्ग तक पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर

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घायलों में राकेश दास के पैर में गोली लगी है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. संतोष चंद्रू के पेट और रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है. उनकी हालत गंभीर है और उनका ऑपरेशन किया जा रहा है. वहीं, सोमवीर सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी है. उनकी हालत भी स्थिर बताई गई है. गंभीर रूप से घायल जवान के शरीर के ऊपरी हिस्से में गोली लगने के कई घाव हैं, अभी उनकी सर्जरी की जा रही है.

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यह भी पढ़ें: शाही अंदाज में हुआ जम्मू-कश्मीर के राजकुमार की पत्नी का गृह प्रवेश, लाल जोड़े में सजीं दुल्हन रिया बादल, Photos

हमले की सूचना मिलते ही क्विक रिएक्शन टीमें (QRT) मौके पर पहुंच गईं. सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. हमला स्थल नेशनल हाईवे से करीब चार किलोमीटर दूर बताया जा रहा है.

घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सुरक्षाबल हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं. फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.

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