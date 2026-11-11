Anirudh-Kavya Wedding First Photo: अनिरुद्ध की हुईं सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन, खाई सात जन्म साथ निभाने की कसम, शेयर की फर्स्ट Photo

‘My once in a lifetime, for a lifetime ❤️ 11.11’… इन चंद शब्दों के साथ अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने अपनी जिंदगी के सबसे खास पल को यादगार बना दिया है. दोनों की शादी की पहली तस्वीर सामने आते ही फैंस के बीच इस जोड़ी को लेकर उत्साह बढ़ गया है. तस्वीर में दोनों एक-दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं.

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दूल्हा-दुल्हन का ड्रीमी लुक

तस्वीर में दोनों हाथों में हाथ डाले, फूलों की बारिश के बीच चलते हुए नजर आ रहे हैं. पीछे सफेद और पीले फूलों से सजा मंडप इस पल को और भी खास बना रहा है. अनिरुद्ध ने अपने वेडिंग लुक को क्लासिक रखा है. उन्होंने आइवरी रंग का कुर्ता और मैचिंग वेष्टी पहनी है, जिसके ऊपर लंबी जैकेट है. जैकेट पर बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई है. रिपोर्ट्स में इसे ऑफ-व्हाइट शेरवानी के तौर पर भी बताया गया है, जिसमें गोल्ड डिटेलिंग है.

काव्या ने ब्लश-पिंक रंग का लहंगा चुना है, जिस पर डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी और सीक्विन वर्क किया गया है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग ब्लाउज पहना है और स्टेटमेंट चोकर और इयररिंग्स के साथ अपने लुक को पूरा किया है. उनके खुले वेवी बालों ने इस पूरे लुक को एक सॉफ्ट और रॉयल टच दिया है.

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इस तस्वीर के साथ लिखी गई लाइन ‘My once in a lifetime, for a lifetime’ ने फैंस का दिल जीत लिया है. इसका मतलब है- जिंदगी में मिला एक ऐसा हमसफर, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है. वहीं 11:11 का जिक्र इस खास दिन और पल को हमेशा के लिए यादगार बना रहा है.

दोनों की पहली वेडिंग फोटो में दिख रही सादगी और प्यार ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. अब फैंस को इंतजार है इस शादी की और खूबसूरत तस्वीरों का, जो इस खास जश्न की बाकी झलकियां भी सामने लाएंगी.

एक दूजे में खोए अनिरुद्ध-काव्या

सन पिक्चर्स ने भी शादी एक और तस्वीर शेयर करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को अपनी ब्लेसिंग्स दीं. प्रोडक्शन की ओर से लिखा गया- काव्या और अनिरुद्ध को शादी की दिल से बधाई.

अनिरुद्ध और काव्या की शादी की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें न्यूली वेड कपल समुद्र किनारे बने सफेद फूलों के मंडप के बीच एक-दूसरे को निहारता नजर आ रहा है. तस्वीर में अनिरुद्ध- काव्या एक दूजे में खोए नजर आ रहे हैं. हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए काव्या और उनकी ओर देखते अनिरुद्ध की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने ग्रीस में एक अंतरंग डेस्टिनेशन वेडिंग में शादी की है.

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स्पोर्ट्स और फिल्मी दुनिया में एक और जोड़ी की एंट्री

अनिरुद्ध रविचंदर अपनी धुनों से पहले ही लाखों दिलों पर राज करते हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी में प्यार की एक नई धुन जुड़ गई है. काव्या मारन के साथ उनकी यह नई शुरुआत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. फैंस इस जोड़ी को शादी की बधाइयां दे रहे हैं और उनकी जिंदगी के इस नए सफर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

काव्या मारन की पहचान सिर्फ उनकी खूबसूरती और स्टाइल तक सीमित नहीं है. वह IPL फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन के तौर पर भी खूब चर्चा में रहती हैं. मैच के दौरान स्टेडियम में उनकी मौजूदगी और टीम को चीयर करने का अंदाज अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरता है. अब काव्या की जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ गया है. उन्होंने मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. क्रिकेट और संगीत की दुनिया के इन दो चर्चित नामों की जोड़ी को देखकर फैंस भी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

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