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ICC Ranking: रहमत शाह का बड़ा धमाका, गिल-पंत को पछाड़ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले अफगानी खिलाड़ी

अफगानिस्तान के टेस्ट और वनडे कप्तान रहमत शाह आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में बड़ा कमाल कर दिखाया है. वह पुरुष टेस्ट रैंकिंग की किसी भी कैटेगरी के टॉप-10 में जगह बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

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रहमत शाह ने किया कमाल. (PHOTO: ACB Media X)
रहमत शाह ने किया कमाल. (PHOTO: ACB Media X)

अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. टीम के कप्तान और भरोसेमंद बल्लेबाज रहमत शाह ने आईसीसी (ICC) मेन्स टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में वो कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक कोई अफगानी खिलाड़ी नहीं कर पाया था. 

रहमत शाह आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग के टॉप-10 में जगह बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. शारजाह में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में रहमत शाह ने बल्ले से जमकर गदर मचाया. 

रहमत शाह ने 173 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी की बदौलत वह 6 पायदान की लंबी छलांग लगाकर सीधे 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं. यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग (735 पॉइंट्स) भी है. अपनी इस उपलब्धि के साथ रहमत शाह ने भारत के कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत. दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम और श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

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मैच रहा ड्रॉ फिर भी बने कई रिकॉर्ड

अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया यह टेस्ट मैच हाई-स्कोरिंग ड्रॉ पर खत्म हुआ. मुकाबले में दोनों टीमों ने 500 से अधिक का स्कोर बनाया. अफगानिस्तान की ओर से सेदिकुल्लाह अटल (105 रन) ने भी अपना जलवा दिखाया और 14 पायदान चढ़कर 81वें नंबर पर पहुंचे, जबकि डेब्यू मैच में 113 रन बनाने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज 83वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

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दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के 41 वर्षीय दिग्गज क्रैग इर्विन ने दोहरा शतक जड़कर रैंकिंग में 48वां स्थान हासिल किया. टेस्ट इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी टीम (जिम्बाब्वे) ने एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में 500 से ज्यादा रन बनाए हों.

ये भी पढ़ें- थैंक्यू मेरी जान...अर्शदीप सिंह के साथ प्रीति जिंटा का वीडियो वायरल, कभी जिसे बताया था सुपरस्टार, आज उसे ही जाने दिया

गिल नंबर-1 पर बरकरार

वनडे रैंकिंग की बात करें तो भारत के शुभमन गिल बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर काबिज हैं, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर बने हुए हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में शानदार गेंदबाजी करने वाले भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल 23 पायदान की छलांग लगाकर 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 11 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त 31वें स्थान पर आ गए हैं.
 

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