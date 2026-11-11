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देश के सबसे बड़े बैंक ने महंगा किया लोन, अब इतनी देनी पड़ेगी ईएमआई

एचडीएफसी बैंक ने होम लोन के ब्‍याज दर में बढ़ोतरी कर दी है. अब आपके लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी. यह बढ़ोतरी एसीएलआर लिंक्‍ड लोन के ब्‍याज दर में की गई है.

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एचडीएफसी बैंक ने बढ़ा दिया एमसीएलआर. (Photo: ITG)
एचडीएफसी बैंक ने बढ़ा दिया एमसीएलआर. (Photo: ITG)

HDFC Bank ने अपने कस्‍टमर्स को बड़ा झटका दिया है. उसने मार्जिनल कॉस्‍ट ऑफ फंड बेस्‍ड लेंडिंग रेट (MCLR) बढ़ा दिया है. बैंक ने सभी सात अवधि के MCLR में 5 से 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हुई है. नई दरें 7 नवंबर से लागू हो गई है. बैंक के इस फैसले से होम लोन, पर्सनल लोन और दूसरे कर्ज महंगे हो सकते हैं. 

हालांकि, यह बढ़ोतरी उन्‍हीं लोगों के लिए होगी, जिनका एमसीआर लिंक्‍ड लोन है. इस बदलाव के बाद एचडीएफसी बैंक का एमसीएलआर 7.75 फीसदी से बढ़कर 7.85-8.70 फीसदी के दायरे में पहुंच गया है. पहले यह 7.75 फीसदी से 8.55 फीसदी के बीच था. बैंक ने लंबी अवधि वाले MCLR में ज्यादा बढ़ोतरी की है. 

बैंक ने छह महीने, एक साल, दो साल और तीन साल की अवधि वाले एमसीएलआर में 15 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है. बाकी अवधि के एमसीएलआर में 5 से 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की गई है. एक बेसिस पॉइंट का मतलब 0.01 फीसदी होता है.

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अब कितनी देनी पड़ेगी ईएमआई? 
अगर आपने एमसीएलआर लिंक्‍ड लोन लिया है और 20 लाख रुपये का लोन 20 साल के लिए है, जिसका ब्‍याज दर 8 फीसदी है तो अब आपका ब्‍याज बढ़कर 8.15 फीसदी हो जाएगा. इसका मतलब है कि आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी. 8 प्रतिशत ब्‍याज पर आपकी ईएमआई 16,729 रुपये है और अब 8.15 फीसदी होने पर आपकी मंथली किस्‍त 16,916 रुपये हो जाएगी. इसका मतलब है कि आपकी मंथली किस्‍त करीब 200 रुपये बढ़ सकती है. 

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किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर? 
एमसीएलआर में बढ़ोतरी का असर उन कस्‍टमर्स पर पड़ सकता है, जिनके होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन या दूसरे फ्लोटिंग रेट लोन का ब्‍याज एमसीएलआर लिंक्ड है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि सभी कस्‍टसर्म की ईएमाई बढ़ जाएगी. कस्‍टमर्स का लोन कितना बढ़ेगा, यह उस बात पर निर्भर करेगा कि कस्‍टमर्स का लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है और लोन एग्रीमेंट में ब्‍याज दर रीसेट का तरीख क्‍या तय है. 

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