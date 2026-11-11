नोएडा एलिवेटेड रोड में कहां है कमजोरी? IIT रुड़की की जांच में हुआ खुलासा, ऐसे होगी मरम्मत

नोएडा के सेक्टर-27 से सेक्टर-61 के बीच बने 4.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड पर पिछले 21 दिनों से यातायात बंद है. सेक्टर-33 के सामने बार-बार गड्ढा होने के बाद नोएडा प्राधिकरण ने इसकी मजबूती की जांच आईआईटी रुड़की की टीम से कराई. शुरुआती जांच में राहत की बात यह सामने आई है कि गड्ढे वाले हिस्से के अलावा पूरे एलिवेटेड रोड में कहीं और कमजोरी नहीं मिली है.

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आईआईटी रुड़की की टीम ने इस जांच के लिए आधुनिक अल्ट्रासोनिक गाइडेड वेव्स तकनीक का इस्तेमाल किया. इसके लिए अमेरिका से इस तकनीक के विशेषज्ञ टिम वाला को बुलाया गया था. उन्होंने आईआईटी की टीम के साथ मिलकर पूरे एलिवेटेड रोड की मजबूती का परीक्षण किया.

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इस तकनीक की खासियत यह है कि सड़क की ऊपरी परत को हटाए बिना और किसी तरह की कटिंग किए बगैर कंक्रीट की स्थिति का पता लगाया जा सकता है. विशेष अल्ट्रासोनिक तरंगों के जरिए संरचना के अंदर मौजूद दरारों और कमजोर हिस्सों की पहचान की गई. प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, इस परीक्षण में सिर्फ वही कंक्रीट पैनल कमजोर मिला, जहां बार-बार गड्ढा बन रहा था.

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सिर्फ एक पैनल में मिली कमजोरी, मरम्मत के विकल्प तलाशे

जांच के दौरान आईआईटी रुड़की की टीम ने गड्ढे वाले हिस्से का आभासी परीक्षण भी किया. इसके जरिए मरम्मत के अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया गया है. कोशिश की जा रही है कि इस काम में कम से कम तोड़फोड़ करनी पड़े और एलिवेटेड रोड को जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जा सके.

प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, बृहस्पतिवार तक जांच रिपोर्ट आने की उम्मीद है. इसके बाद नीचे से शटरिंग लगाकर गड्ढे वाले हिस्से और उसके आसपास के क्षेत्र की मरम्मत कराई जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

दरअसल, एलिवेटेड रोड की सेक्टर-61 से सेक्टर-18 की ओर जाने वाली लेन में पहली बार 18 अक्टूबर को गड्ढा हुआ था. नोएडा प्राधिकरण ने तत्काल इसकी मरम्मत कराई, लेकिन 20 अक्टूबर को उसी जगह फिर से गड्ढा बन गया. इसके बाद 21 अक्टूबर से इस लेन पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया. तब से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बिटुमिन की परत नहीं, अंदर का कंक्रीट पैनल हुआ था कमजोर

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि गड्ढा सड़क की सबसे ऊपर वाली बिटुमिन की परत में नहीं, बल्कि उसके नीचे लगे कंक्रीट पैनल में बना था. संबंधित पैनल करीब 11 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है. एलिवेटेड रोड के निर्माण के समय इन पैनलों को निर्माण स्थल से अलग एक कास्टिंग यार्ड में तैयार किया गया था. बाद में इन्हें मौके पर लाकर लगाया गया था.

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कंक्रीट पैनल से सामग्री झड़ने के बाद पूरे एलिवेटेड रोड की मजबूती को लेकर सवाल उठने लगे थे. इसी वजह से नोएडा प्राधिकरण ने सिर्फ प्रभावित हिस्से की मरम्मत कराने के बजाय पूरे 4.8 किलोमीटर लंबे मार्ग की विस्तृत जांच कराने का फैसला किया. अब तक की जांच में दूसरे हिस्सों में कोई कमजोरी सामने नहीं आई है.

अल्ट्रासोनिक गाइडेड वेव्स एक आधुनिक गैर-विनाशकारी जांच तकनीक है. इसमें विशेष तरंगों के जरिए किसी संरचना के भीतर मौजूद दरार, कमजोरी और दूसरी खामियों का पता लगाया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जांच के लिए सड़क को तोड़ने या उसकी परत काटने की जरूरत नहीं पड़ती.

15 लाख रुपये में हुई जांच, जरूरत से ज्यादा कंपन की आशंका

पारंपरिक जांच प्रक्रिया में सड़क की परत हटाकर कंक्रीट के नमूने निकाले जाते हैं. इससे संरचना के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. इसी परेशानी से बचने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया. इस जांच के लिए नोएडा प्राधिकरण आईआईटी रुड़की को करीब 15 लाख रुपये का भुगतान करेगा.

प्राधिकरण के इंजीनियरों के मुताबिक, संबंधित कंक्रीट पैनल के कमजोर होने की एक संभावित वजह निर्माण के दौरान जरूरत से ज्यादा कंपन होना हो सकती है. दरअसल, बड़े कंक्रीट पैनल कास्टिंग यार्ड में तैयार किए जाते हैं. इसके लिए सीमेंट, मौरंग और अन्य सामग्री के मिश्रण को सांचे में डालकर वाइब्रेटर से दबाया जाता है, ताकि कंक्रीट को मजबूती मिल सके.

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आशंका है कि इस प्रक्रिया के दौरान जरूरत से ज्यादा कंपन होने के कारण संबंधित पैनल कमजोर रह गया होगा. हालांकि, इसके पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है. आईआईटी रुड़की की विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा. फिलहाल नोएडा के इस प्रमुख एलिवेटेड रोड के दोबारा खुलने का इंतजार कर रहे लोगों की नजरें रिपोर्ट और मरम्मत के काम पर टिकी हैं.

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