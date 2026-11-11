'मैंने सही मुद्दों पर स्टैंड लेकर अपना करियर खराब किया', स्वरा भास्कर ने कंटेंटे क्रिएटर्स पर साधा निशाना

अपनी बेबाक बयान के लिए मशहूर स्वरा भास्कर इन दिनों राइज एंड फॉल 2 में नजर आ रही हैं. शो में भी वह अपने बेबाक अंदाज में नजर आ रही हैं और खुलकर अपनी बात रख रही हैं. वीरेंद्र सहवाग द्वारा होस्ट किए जा रहे इस शो में स्वरा ने रियलिटी शो के कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को लेकर ऐसी बात कही, जो काफी चर्चा में है. हाल ही में जब श्रेया कालरा ने उन्हें कम डिप्लोमैटिक होने और अपने गेम के लिए राजनीति बदले की सलाह दी तो स्वरा ने कड़ा रुख अपनाया.

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स्वरा ने शो में साफ कह दिया कि वह अपने सिद्धांतों से समझौता करके न तो करियर बनाना चाहती हैं और न ही किसी के कहने पर अपना गेम बदलने वाली हैं. श्रेया के बयान पर स्वरा ने कहा, 'श्रेया मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं जैसी हूं, वैसी ही हूं. मेरी दुनिया रियलिटी शो की दुनिया नहीं है. मुझे इस तरह के शोज के जरिए अपना करियर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है.'

स्वरा ने कंटेंट क्रिएटर्स के दिया करारा जवाब

स्वरा ने श्रेया को अपनी राय देने के लिए शुक्रिया कहा और बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया. लेकिन बाद में उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि रियलिटी शो में आने वाले लोग उन्हें जिंदगी और करियर के बारे में सलाह दे रहे हैं. श्रेया के वहां से जाने के बाद स्वरा ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ उन मुद्दों पर आवाज उठाई है जो उनके लिए मायने रखते हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने उन मुद्दों पर स्टैंड लेकर अपना करियर खराब किया, जो मेरे लिए जरूरी थे. मैंने पैसे देने वाले हर किसी का प्रमोशन नहीं किया. इसलिए प्लीज, मुझे कंटेंट क्रिएटर्स या रियलिटी शो स्टार्स से लेक्चर सुनने की कोई जरूरत नहीं है.'

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पद्मावत के जौहर के सीन को लेकर फिर चर्चा में स्वारा

अगर बात करें स्वरा की तो उनका विवादों से नाता कोई नया नहीं है. वह अक्सर कि ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर ऐसा कुछ बोल देती ही हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है. उन्होंने फिल्म पद्मावत में जौहर के सीन को लेकर बयान दिया था जिसके लिए उन्होंने काफी विवादों का समना करने पड़ा था. इस पर सवाल उठाते हुए कहा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह विवाद दोबारा क्यों उठाया जा रहा है. 2018 में जब मेरा ओपन लेटर सामने आया था, तब भी मुझे इसी बात के लिए गालियां दी गई थी. अब मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब दे रही हूं कि वह ओपन लेटर किस बारे में था. जिस मुद्दे पर पहले ही विवाद हो चुका है, उसे फिर से उठाकर लोग नाराज हो रहे हैं. आप सिर्फ मेरी बात को गलत तरीके से पेश नहीं कर रहे, बल्कि मेरे बयान को लेकर झूठ भी बोल रहे हैं.'

स्वरा ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'पहले मुझे लगा कि शायद उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आई, इसलिए मैंने हिंदी में अपनी बात रखी. मैंने कहा कि अगर मैं रेप सर्वाइवर होती और जौहर के यशगान को देखती, तो मुझे खुद को कायर जैसे महसूस होता. मैं कह रहीं हूं की मुझे कायर महसूस होता. हद तो तब हो गई जब बड़े मीडिया चैनल ने भी यही दिखाया कि स्वरा भास्कर ने जौहर को कायरता बताया है, या यह कहा है कि करने वाली महिलाएं कायर थी.'

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स्वरा ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस विवाद को जानबूझकर जिंदा रखा गया और इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति थी. बता दें कि स्वरा भास्कर का 'राइज एंड फॉल सीजन 2' मे दिया गया ये बयान एक बार फिर से उनके पुराने बयान को चर्चा में ला दिया है.

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