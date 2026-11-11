scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केरलम सरकार का बड़ा फैसला, 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा विशेष सत्र

केरलम कैबिनेट ने 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश का फैसला किया है. सत्र में लंबित और नए विधेयकों के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़े वर्गों पर आयोग की रिपोर्ट पेश होगी, जबकि दो जिलों की बिजली परियोजना के लिए संशोधित मुआवजा पैकेज भी लाया जाएगा.

Advertisement
X
केरल कैबिनेट ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला लिया (ITG-Hardik Chhabra)
केरल कैबिनेट ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला लिया (ITG-Hardik Chhabra)

केरलम सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की है. कैबिनेट ने राज्यपाल से 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश करने का फैसला किया है. इस दौरान लंबित विधेयकों पर चर्चा होगी और नए विधेयक भी पेश किए जाएंगे.

तिरुवनंतपुरम में बुधवार को हुई साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि विशेष सत्र मुख्य रूप से विधायी कामकाज के लिए बुलाया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा में पहले से लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही सरकार नए कानूनों से जुड़े विधेयक भी सदन में पेश करेगी. विशेष सत्र बुलाने के लिए अब राज्यपाल को औपचारिक सिफारिश भेजी जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर मासूम को पीटने का आरोप लगा है (Representational)
केरलम: आंगनवाड़ी में ऐसी बर्बरता! पैंट में पेशाब करने पर मासूम को पीटा
The VD Satheesan-led Kerala government has ordered inspections of petrol pumps across four districts to check for excess ethanol blending. (File/ India Today-edit)
केरल पहुंचा E20 विवाद, पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत एथेनॉल होने का दावा
Neelakurinji flowers in Western Ghats
प्रकृति की बदली चाल: 12 साल में खिलने वाला नीलकुरिंजी समय से पहले क्यों खिला?
At 15 months, Maya also requires careful feeding and constant attention
केरलम से जामनगर एयरलिफ्ट की जा रही 15 महीने की हथिनी माया
Mini Cooper Crash BMW Technical Report
Mini Cooper Accident: टक्कर के वक्त 144 kmph थी कार की रफ्तार

बिजली की लाइन बिछाने पर मिलेगा मुआवजा

कैबिनेट ने कासरगोड और वायनाड जिलों में 400 किलोवोल्ट की बिजली ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से जुड़े मुआवजे पर भी फैसला किया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार इस परियोजना के लिए संशोधित मुआवजा पैकेज पेश करेगी.

यह भी पढ़ें: जानिए किसे सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा SC, ST और OBC कोटे का आरक्षण, राजस्थान में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Advertisement

इसके साथ ही बैठक में अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए केरल राज्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई. आयोग ने अपनी सिफारिशें 22 मार्च को सरकार को सौंपी थीं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूर की गई रिपोर्ट में आयोग की सभी सिफारिशों का ब्योरा शामिल है. इसमें बताया गया है कि किन सिफारिशों पर कार्रवाई की जा सकती है और सरकार किन सिफारिशों को लागू करना चाहती है. रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि कुछ सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया जा सकता.

सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखेगी. इस तरह विशेष सत्र में लंबित और नए विधेयकों के साथ आयोग की सिफारिशों पर तैयार रिपोर्ट भी सदन के पटल पर आएगी. कैबिनेट ने इसके अलावा कासरगोड और वायनाड की बिजली ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए संशोधित मुआवजा पैकेज लाने का फैसला किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली बताकर बांग्लादेश की गंदगी दिखाई, अब चीनी व्लॉगरों पर विदेश मंत्रालय ने दिया रिएक्शन |
    'नौजवानों के सपनों का होता था सौदा', बोले CM योगी, 1146 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र |
    Lemon Coriander Soup Recipe: सर्दियों में बनाकर पिएं रेस्टोरेंट जैसा चटपटा नींबू-धनिया का सूप, बेहद आसान है रेसिपी |
    कम बजट में यूनिक लुक का फॉर्मूला, Gen Z को क्यों पसंद आ रही थ्रिफ्ट शॉपिंग? |
    रील बनाने के लिए हाथ में पकड़ा स्काई शॉट पटाखा, वहीं फट गया... 5 घंटे तक चला ऑपरेशन, युवक के लगे 72 टांके |
    ₹1.34 लाख वाला iPhone 17 Pro अब ₹54,990 में! जानिए पूरा ऑफर |
    'हर किसान का खेत ही प्रयोगशाला है', ICAR चीफ मांगी लाल जाट ने समझाया खेती का नया मॉडल |
    धान का कटोरा, मुगलसराय की पहचान और सियासत में बड़ा उलटफेर; जानिए चंदौली जिले की पूरी कहानी |
    गाय-भैंसों को क्यों खिलाते हैं नमक? जानिए ऐसा करने से क्या होता है |
    इटावा: भैया दूज पर बहन कमला देवी के घर पहुंचे शिवपाल यादव, तिलक के दौरान दोनों हुए भावुक
    Advertisement