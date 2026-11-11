मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली AIIMS में भर्ती

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बुधवार (11 नवंबर) सुबह अचानक बिगड़ गई. मॉर्निंग वॉक के दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़े. इसके बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया है. सूत्रों के मुताबिक, 75 वर्षीय धनखड़ को अस्पताल के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती किया गया है, जहां कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर उनकी जांच और इलाज कर रहे हैं.

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सामने आया है कि बुधवार सुबह टहलने के दौरान जगदीप धनखड़ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ मिनट तक बेहोश रहे. उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पीसीआर वाहन से घर पहुंचाया. इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) की मेडिकल टीम और एम्स के डॉक्टर संदीप सेठ ने उनकी जांच की और जरूरी चिकित्सा सहायता दी.

शुरुआती चिकित्सा सहायता मिलने के बावजूद उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई थी. इसे देखते हुए उन्हें एंबुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया. यहां उन्हें अस्पताल के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है. फिलहाल कार्डियोलॉजी विभाग की निगरानी में उनकी मेडिकल जांच और इलाज चल रहा है. स्वास्थ्य को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के बारे में फिलहाल विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है. एम्स प्रशासन ने भी अभी तक उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. बता दें कि जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे. उन्होंने जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था.

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