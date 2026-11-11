scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली AIIMS में भर्ती

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 11 नवंबर की सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई. मॉर्निंग वॉक के दौरान वे बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराया गया.

Advertisement
X
Vice President Jagdeep Dhankhad
Vice President Jagdeep Dhankhad

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बुधवार (11 नवंबर) सुबह अचानक बिगड़ गई. मॉर्निंग वॉक के दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़े. इसके बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया है. सूत्रों के मुताबिक, 75 वर्षीय धनखड़ को अस्पताल के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती किया गया है, जहां कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर उनकी जांच और इलाज कर रहे हैं.

सामने आया है कि बुधवार सुबह टहलने के दौरान जगदीप धनखड़ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ मिनट तक बेहोश रहे. उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पीसीआर वाहन से घर पहुंचाया. इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) की मेडिकल टीम और एम्स के डॉक्टर संदीप सेठ ने उनकी जांच की और जरूरी चिकित्सा सहायता दी.

शुरुआती चिकित्सा सहायता मिलने के बावजूद उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई थी. इसे देखते हुए उन्हें एंबुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया. यहां उन्हें अस्पताल के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है. फिलहाल कार्डियोलॉजी विभाग की निगरानी में उनकी मेडिकल जांच और इलाज चल रहा है. स्वास्थ्य को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया

सम्बंधित ख़बरें

gyanesh kumar mamata banerjee protest
राष्ट्रपति से लेकर CEC के दौरे तक, ममता बनर्जी को मिला TMC एजेंडा मजबूत करने का मौका
Shiv Sena (UBT) Leader and Rajya Sabha MP Sanjay Raut meets Ex Vice President of India Jagdeep Dhankhar
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले संजय राउत, मुलाकात को बताया बेहद सुखद
Jagdeep Dhankhar
'दाढ़ी वालों को देखते ही डर जाता हूं', पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का मजाकिया अंदाज
Movement together implies action and manifestation
लिटरेचर फेस्टिवल में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
Jagdeep Dhankhar
AIIMS में भर्ती हुए पूर्व उपराष्ट्रपति Jagdeep Dhankhar

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के बारे में फिलहाल विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है. एम्स प्रशासन ने भी अभी तक उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. बता दें कि जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे. उन्होंने जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'जिंदगी भर का साथ...', अर्शदीप सिंह ने थाम लिया समरीन कौर का हाथ, सगाई की खूबसूरत तस्वीरें हुईं वायरल |
    Redmi ला रहा 12,000mAh बैटरी वाला फोन! 14,000mAh बैटरी पर भी चल रहा काम |
    बैठे हुए जवान, फिर गोली मार-गोली मार की आवाज... कुलगाम आतंकी हमले का पहला CCTV फुटेज |
    बच्चे को हो रही लगातार खांसी कहीं प्रदूषण का असर तो नहीं? AIIMS डॉक्टर ने बताया क्या हैं शुरुआती लक्षण और इलाज  |
    अखिलेश के अयोध्या दौरे पर घमासान, BJP ने किया चौतरफा घेराव, देखें दस्तक |
    महाराष्ट्र में बेखौफ कार सवार! पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर बोनट पर घसीटा, 2 आरोपी फरार-VIDEO |
    गोरी स्किन की चाहत पड़ सकती है भारी, पाकिस्तानी क्रीम को लेकर बड़ा खुलासा |
    सोनिया गांधी के दावे पर अन्ना हजारे का पलटवार, बोले- देश की सोचिए, संकीर्ण नजरिया मत रखिए |
    बाजार में आखिरी मिनटों में हुआ बड़ा खेल... निफ्टी 200 अंक चढ़ा, शानदार रही कमाई! |
    देश में रिकॉर्ड पैदावार, फिर भी किसान की कमाई क्यों नहीं बढ़ रही? विशेषज्ञों ने बताई वजह
    Advertisement