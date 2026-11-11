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10 साल की बेटी का रेप करता था पिता, मां ने टीवी के पीछे चुपके से लगाया कैमरा; खुला खौफनाक राज

नागपुर के पांचपावली इलाके में 10 साल की बच्ची के यौन शोषण के आरोप में सौतेले पिता को गिरफ्तार किया गया. मां ने घर में CCTV कैमरा लगाकर मामले का खुलासा किया.

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मां ने सहेली के मोबाइल पर देखी CCTV फुटेज.(Photo:Representative)
मां ने सहेली के मोबाइल पर देखी CCTV फुटेज.(Photo:Representative)

महाराष्ट्र के नागपुर में एक 10 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि बच्ची का सौतेला पिता उसके साथ बार-बार गलत हरकतें करता था. विरोध करने या किसी को बताने पर वह बच्ची को जान से मारने की धमकी देता था. इस वजह से बच्ची लंबे समय तक डर के कारण चुप रही.

मामला पांचपावली पुलिस थाना इलाके का है. पुलिस ने आरोपी 44 वर्षीय सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

बच्ची के शरीर पर चोट के निशान देखकर हुआ शक

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दरअसल, बच्ची अपनी मां और सौतेले पिता के साथ पांचपावली इलाके में रहती है. मां ने बच्ची के शरीर पर संदिग्ध चोटों के निशान देखे. उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्ची के साथ आखिर क्या हो रहा है.

सच्चाई जानने के लिए मां ने घर में टीवी के पीछे चुपके से CCTV कैमरा लगवा दिया. उसने कैमरे की लाइव फुटेज अपने मोबाइल पर देखने के बजाय अपनी एक सहेली के फोन पर देखने की व्यवस्था की.

CCTV फुटेज में सामने आई आरोपी की करतूत

बताया गया है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में बच्ची के साथ हो रहे कथित यौन शोषण का खुलासा हुआ. फुटेज सामने आने के बाद मां ने बिना देर किए पांचपावली पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

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पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच की जा रही है.

धमकी के डर से चुप थी बच्ची

मामले में यह भी सामने आया है कि आरोपी बच्ची को किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देता था. इसी डर के कारण बच्ची इतने समय तक किसी को अपनी परेशानी नहीं बता सकी.

पुलिस मामले की जांच कर रही है. बच्ची की पहचान और उससे जुड़ी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए.

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