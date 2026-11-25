राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) में आंतरिक मतभेद सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं. पार्टी में चल रहा विवाद दो फाड़ की ओर इशारा कर रहा है. इस बीच राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है.

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इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों को शामिल होने के लिए कहा गया है. ये बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है, जब पार्टी के भीतर रोहित पवार के प्रस्तावित किसान आंदोलन को लेकर आंतरिक मतभेदों की खबरें सामने आ रही हैं.

माना जा रहा है कि बैठक में इस प्रस्तावित आंदोलन की रूपरेखा और पार्टी नेताओं के बीच बने मतभेदों को सुलझाने पर मंथन होगा.

सूखे की जमीनी स्थिति की समीक्षा करेंगे शरद पवार

पार्टी प्रमुख शरद पवार भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे. इस दौरान वो राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सूखे के जमीनी हालात की समीक्षा करेंगे. बैठक में किसानों की समस्याओं और राहत उपायों पर भी चर्चा होने की संभावना है.

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इस बैठक को पार्टी की आगामी रणनीति और संगठन के भीतर एकजुटता बनाए रखने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

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