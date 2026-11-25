उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर तनाव बढ़ता दिख रहा है. कांग्रेस की नाराजगी के बीच समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर गंभीर है. उन्होंने कहा कि गठबंधन सहयोग और सम्मान से चलता है. सपा चाहती है कि यह गठबंधन मजबूती के साथ जमीन पर उतरे और दोनों दल मिलकर बीजेपी को हराने का काम करें. इमरान मसूद के बयान पर इकरा हसन ने कहा, "न कोई भीख दी गई है, और ना भीख मांगी गई है." कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डायलॉगबाजी से काम नहीं चलेगा.

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इकरा हसन ने कांग्रेस की तरफ से हो रही बयानबाजी पर आपत्ति जताते हुए कहा, "कांग्रेस की तरफ से शुरू से बयानबाजी की जा रही है. हमने आज तक कभी भी उन्हीं के शब्दों में जवाब नहीं दिया. राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा सम्मान होता है. अगर हम किसी का सम्मान करेंगे, तभी वो हमारा सम्मान करेंगे. हमने कांग्रेस के प्रति सम्मान की रेखा कभी पार नहीं की और आगे भी ऐसा नहीं करेंगे."

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इकरा हसन ने यह भी कहा, "चुनाव जमीनी हकीकत पर लड़े जाते हैं. न किसी को भीख दी गई है और न ही किसी ने भीख मांगी है. इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उनकी तरफ से नहीं किया गया है. उन्होंने कांग्रेस से ऐसी बातें नहीं कहने की गुजारिश की, जिससे गठबंधन पर असर पड़े."

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समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को भी सोचना चाहिए कि क्या एक नेता की वजह से गठबंधन को खतरे में डालना सही है. उन्होंने कहा कि इमरान मसूद पहले से ही चिढ़े हुए नेता हैं और पहले भी बयान देते रहते हैं. अगर उन्हें कोई गलतफहमी है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता. इकरा ने कहा कि सपा ने कभी कांग्रेस को भिखारी नहीं कहा और न ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस सपा के मौजूदा विधायकों की सीटें मांगती है तो क्या यह सही होगा? उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि अखिलेश यादव किसी एक व्यक्ति को संदेश देना या सबक सिखाना चाहते हैं तो इस गलतफहमी पर वह कुछ नहीं कह सकतीं.

इमरान मसूद ने सपा की सूची पर उठाए सवाल

दूसरी तरफ, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने पर नाराजगी जताई. आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा, "आप तय कीजिए कि आपको हमसे लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है. ये बीजेपी को फायदा दे रहा है. जैसे ही आपकी सूची जारी हुई, बीजेपी के लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया."

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इमरान मसूद ने कहा कि अगर गठबंधन करना है तो ढंग से करना चाहिए, वरना इसका कोई मतलब नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई. उन्होंने कहा, "हम कोई भीख थोड़े ही मांग रहे हैं. हम भिखारी नहीं हैं. ये कोई गठबंधन थोड़े ही है, ये दिखावा क्यों कर रहे हो." उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी से लड़ने की गारंटी सिर्फ राहुल गांधी हैं और देश में कोई दूसरा नहीं है. मसूद के मुताबिक, कांग्रेस ने जिन 26 सीटों को अपने लिए चुना था, उनमें से भी उसने मांग नहीं की थी.

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