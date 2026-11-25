Who Is Miss Universe 2026 Jennifer Barreto: भारत की ओर से मिस यूनिवर्स 2026 प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली काजिया लिज मेजो ने ग्लोबल स्टेज पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह ताज अपने नाम नहीं कर सकीं. दुनियाभर की 115 सुंदरियों को पीछे छोड़ने की इस दौड़ में भारतीय सुंदरी टॉप 30 तक पहुंचीं, लेकिन टॉप 12 में जगह बनाने से चूक गईं. वहीं, इस साल मिस यूनिवर्स का ताज प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो के सिर सजा है. उनकी जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि वह मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली मां बन गई हैं. आखिर कौन हैं जेनिफर बैरेटो और कैसे तय किया उन्होंने मिस यूनिवर्स तक का सफर? आइए जानते हैं.

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कौन हैं मिस यूनिवर्स 2026 जेनिफर बैरेटो?

प्यूर्टो रिको की 27 साल की जेनिफर बैरेटो ने 24 नवंबर को सैन जुआन में आयोजित मिस यूनिवर्स 2026 के ग्रैंड फिनाले में 115 देशों की सुंदरियों को पछाड़कर ताज अपने नाम किया. वह इससे पहले सैन सेबेस्टियन का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस यूनिवर्स प्यूर्टो रिको प्रतियोगिता में शामिल हुई थीं, जहां जून में उन्होंने मिस यूनिवर्स प्यूर्टो रिको 2026 का खिताब अपने नाम किया था.

जेनिफर की जीत के साथ ही प्यूर्टो रिको ने छठी बार मिस यूनिवर्स का ताज हासिल किया है. इससे पहले इस देश की सुंदरियां साल 1970, 1985, 1993, 2001 और 2006 में यह खिताब जीत चुकी हैं. इस बार मिस डोमिनिकन रिपब्लिक फर्स्ट रनर-अप और मिस वेनेजुएला सेकंड रनर-अप रहीं. वहीं, मिस फिलीपींस चौथे और मिस न्यूजीलैंड ने पांचवें स्थान पर अपनी जगह बनाई.

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शादीशुदा हैं जेनिफर, 7 साल की बेटी की हैं मां

जेनिफर बैरेटो की जीत की सबसे खास बात यह है कि वह मिस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली पहली मां हैं. वह शादीशुदा हैं और उनकी सात साल की बेटी पेनेलोप है. ब्यूटी क्वीन होने के साथ-साथ जेनिफर पढ़ाई और सोशल वर्क में भी काफी आगे हैं. उन्होंने साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उनके पास साइकोलॉजी और क्लिनिकल सोशल वर्क में दो मास्टर डिग्रियां भी हैं.

क्या करती हैं जेनिफर बैरेटो?

होला (Hola) के मुताबिक, बैरेटो अमेरिकी रक्षा विभाग के आर्मी डिवीजन में प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करती हैं. उनका काम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार से दूर रखने और बेहतर समुदाय बनाने की दिशा में जागरूकता फैलाना है.

उन्हें ट्रॉमा, बच्चों की सुरक्षा और घरेलू हिंसा की रोकथाम जैसे क्षेत्रों में भी काम करने का अनुभव है. इसके अलावा वह प्यूर्टो रिको की पीडियाट्रिक डायबिटीज एसोसिएशन के साथ वालंटियर के तौर पर जुड़ी हैं. यहां वह डायबिटीज से जूझ रहे बच्चों और उनके परिवारों की मदद करने के साथ इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाती हैं. इन सबके के अलावा खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और वॉलीबॉल खेलना पसंद है.

पहली बार ब्यूटी पेजेंट में लिया था हिस्सा

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दिलचस्प बात यह है कि मिस यूनिवर्स प्यूर्टो रिको में हिस्सा लेने से पहले जेनिफर ने कभी किसी ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा नहीं लिया था. उन्होंने इस स्टेज को केवल ताज जीतने का मौका नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का जरिया माना. फाइनल के सवाल-जवाब राउंड में भी उन्होंने कहा कि अच्छे नेताओं को लोगों की बात सुननी चाहिए, खुद उदाहरण पेश करना चाहिए और मजबूत समुदाय बनाने के लिए काम करना चाहिए.

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