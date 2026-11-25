NCP(SP) के NDA में शामिल होने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कह दिया है कि अगर शरद पवार 2019 के लोकसभा चुनाव के समय NDA में शामिल हो गए होते ते प्रधानमंत्री मोदी उन्हें राष्ट्रपति बना देते.

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रामदास अठावले का यह बयान ऐसे समय में आया है जब NCP(SP) के NDA में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं. हालांकि, अब तक बीजेपी या NCP की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है लेकिन काफी समय से दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कह दिया है कि अगर शरद पवार 2019 में NDA में आए होते तो प्रधानमंत्री मोदी उन्हें राष्ट्रपति बना देते. अठावले ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद शरद पवार से कई बार 2019 में आग्रह किया था कि वे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एनडीए में शामिल हो जाए. हालांकि तब बात नहीं बन पाई थी.

अठावले ने कहा कि पीएम मोदी शरद पवार का बहुत सम्मान करते हैं. ऐसे में उनका दावा है कि अगर पवार 2019 में एनडीए में शामिल होते तो पीएम मोदी 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उनके नाम पर जरूर विचार करते.

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कोई नहीं कह सकता वे आगे क्या करेंगे: छगन भुजबल

एक ओर शरद पवार के NDA में आने की चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार को महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने इस बारे में अलग ही प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह नहीं लगता कि शरद पवार NDA में आएंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे शरद पवार हैं इसलिए कोई नहीं बता सकता कि वे आगे क्या करेंगे.

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मुझे नहीं लगता पवार साहब उनके साथ जुड़ेंगे: संजय राउत

इस मामले में संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है. जब संजय राउत ये यह सवाल पूछा गया कि ऐसी चर्चा है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है, इस पर आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा कि उनकी इस बारे में शरद पवार से कई बार बात हो चुकी है.

संजय राउत ने कहा, 'पवार साहब ने अपनी पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. उन्होंने अपना जीवन महात्मा फुले, शाहू महाराज और डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को फैलाने का काम किया है. उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में इन विचारधाराओं का प्रचार-प्रसार करने का काम किया है.'

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राउत ने कहा कि ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि पवार साहब कभी भी ऐसी ताकतों के साथ जुड़ेंगे, जिनसे देश या महाराष्ट्र को नुकसान पहुंच सकता हो. वे ऐसा कभी नहीं करेंगे और न ही सुप्रिया सुले ऐसा करेंगी.

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