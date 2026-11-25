जेन जी सेलिब्रिटीज की लिस्ट में सौरव जोशी का नाम सबसे चहेते सितारों में आता है. अपने व्लॉग्स के जरिए वह हमेशा चर्चा में रहते हैं. कभी फैमिली के साथ ट्रिप को लेकर, तो कभी अपनी गाड़ियों के कलेक्शन और पत्नी अवंतिका को महंगे गिफ्ट देने की वजह से. हाल ही में सौरव ने अपनी पहली एनिवर्सरी से पहले पत्नी अवंतिका को रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट की है, जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

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सौरव और अवंतिका की शादी को एक साल पूरा होने वाला है. इस खास मौके पर सौरव ने पत्नी के लिए एक खास तोहफे की प्लानिंग की. यह तोहफा एक रोलेक्स घड़ी थी, जिसका इंतजार वह पिछले एक साल से कर रहे थे. सौरव ने अवंतिका को इस सरप्राइज से पूरी तरह अनजान रखा. उन्होंने अवंतिका को बताया कि वे किसी शूट के सिलसिले में साथ दिल्ली जा रहे हैं.

सौरव पहले अवंतिका को उनकी पसंदीदा जगह पर खाना खिलाने ले जाते हैं. इसके बाद दोनों एक शोरूम पहुंचते हैं, जहां अवंतिका पहले लुई वितों से शॉपिंग करती हैं. फिर वे रोलेक्स के शोरूम पहुंचते हैं. यहां जब सौरव उन्हें रोलेक्स की ऑयस्टर परपेचुअल घड़ी देकर सरप्राइज करते हैं, तो वह एकदम चौंक जाती हैं. उन्हें लगता है कि सौरव उनके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं. इस घड़ी की कीमत करीब 6,86,100 रुपये बताई जा रही है.

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कब हुई सौरव और अवंतिका की शादी?

सौरव जोशी ने 6 दिसंबर 2025 में अवंतिका भट्ट से ऋषिकेश में शादी की थी ये एक निजी समारोह था, जो गंगा किनारे स्थित अलोहा ऑन द गंगाज़ में हुआ. सौरव ने 6 दिसंबर 2025 को शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं.

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कौन हैं अवंतिका भट्ट?

अवंतिका भट्ट उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली हैं. शादी से पहले वो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती थीं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, वो फैशन, लाइफस्टाइल और ब्यूटी से जुड़े कंटेंट में इंटरेस्ट रखती हैं और इंस्टाग्राम पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है.

अवंतिका के जन्मदिन पर मिला डेढ़ करोड़ का गिफ्ट

सितंबर 2026 में सौरव ने पत्नी अवंतिका को जन्मदिन पर लैंड रोवर डिफेंडर 110 X गिफ्ट की. मीडिया रिपोर्ट्स रिपोर्ट के मुताबिक, इस लग्जरी एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये है. सौरव ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था.

शादी के बाद बढ़ी अवंतिका की पॉपुलैरिटी

सौरव के साथ शादी के बाद अवंतिका भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने लगीं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है. अब फैंस उनकी लाइफस्टाइल, कपड़ों और सौरव के साथ शेयर की गई तस्वीरों में भी दिलचस्पी दिखाते हैं.

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