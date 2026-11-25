बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह आज शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. बेटी की शादी पर अनंत ने पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दिया है. पूरे बिहार में इस शादी की जोरों-शोरों से चर्चा हो रही है. बेटी की शादी में अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की खुशी का ठिकाना नहीं है.

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अनंत सिंह की पत्नी ने किया डांस

बेटी के प्री-वेडिंग फंक्शन में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जमकर डांस किया. शिवांगी के वेडिंग फंक्शन से कई इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. शिवांगी की मेहंदी सेरेमनी में उनकी मां नीलम देवी खुशी से जूमती नजर आईं. नीलम देवी ने बॉलीवुड गानों पर जमकर ठुमके लगाए.

बेटा बेटी के शादी से सबसे खुश माँ बाप, बाबा दादी ही होते है, अनंत दा की पत्नी भी खुशी से झूम उठी!❤️🤌 https://t.co/9rMySlgmjH — Kajal Singh (Kaju) (@iBhumihar_Girl) November 25, 2026

बेटी की शादी की दिखी खुशी

नीलम देवी के चेहरे पर बेटी की शादी की खुशी साफ देखी जा सकती है. नीलम देवी हाथों में मेहंदी लगाए हुए नजर आईं. साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लगीं. उन्होंने गोल्ड जूलरी पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया. सटल मेकअप में उनका अंदाज देखते ही बनता है.

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की मेहंदी रस्म का वीडियो सामने आया है। मेहंदी के रंग में रंगी शिवांगी बेहद खूबसूरत नजर आईं। शादी से पहले घर में जश्न और खुशियों का माहौल है। #mokama #AnantSingh https://t.co/igRSHCMJrp — Asmeet sinha (@AsmeetonGround) November 24, 2026

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जश्न में शामिल हो सकते हैं ये सितारे

अनंत सिंह की बेटी की ग्रैंड वेडिंग में कई वीआईपी मेहमान शामिल होने वाले हैं. गेस्ट लिस्ट में कई भोजपुरी और बॉलीवुड सितारों का भी नाम शामिल है. जानकारी के मुताबिक, सोनू सूद, उदित नारायण, मनोज तिवारी, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर समेत कई सितारों को शादी का इनविटेशन भेजा गया है.

धुरंधर फेम आयशा खान भी जश्न में शामिल हो सकती हैं. अनंत सिंह के मुताबिक, बॉलीवुड की करीब तीन दर्जन हस्तियों को न्योता भेजा गया है. अब कौन-कौन से सितारे जश्न का हिस्सा बनते हैं...ये देखने वाली बात होगी.

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