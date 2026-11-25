उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आबूलेन के एक होटल से ‘बचाओ-बचाओ’ चिल्लाते हुए भागी युवती से मारपीट के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. जिस होटल में यह वारदात हुई थी, उसे सील कर दिया गया है और फरार आरोपी के परिजनों को हिरासत में ले लिया गया है. गाजियाबाद निवासी युवती ने कंकरखेड़ा के रहने वाले सलमान पर होटल में बंधक बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना के बाद भीड़ जुटने पर आरोपी युवक होटल की छत से कूदकर फरार हो गया था.

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होटल से बाहर भागी थी युवती, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

बता दें कि मंगलवार को सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित आबूलेन स्थित होटल स्क्वेयर से युवती अचानक मदद के लिए शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागी थी. पीछे से आए युवक ने उसे पकड़ लिया और बाल पकड़कर मारपीट करते हुए वापस होटल के अंदर खींचने लगा. आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने युवती को बचाने के लिए अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन होटल कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया. बाहर भीड़ बढ़ती देख आरोपी युवक छत से कूदकर भाग निकला.

युवती के आरोप और हिंदू संगठन की प्रतिक्रिया

युवती ने आरोप लगाया कि उसे सोमवार से होटल में बंधक बनाकर रखा गया था. सूचना मिलने पर अखिल भारत हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना रजिस्टर एंट्री के होटल में कमरे दिए जा रहे हैं और युवती को टॉर्चर कर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी.

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पुलिस की कार्रवाई और सीओ कैंट का बयान

सीओ सदर कैंट संजय गुप्ता ने बताया कि 24 नवंबर को आबूलेन स्थित होटल में युवक और युवती के बीच झगड़े व मारपीट का वीडियो सामने आया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को सकुशल थाने लाया. युवती ने पुलिस को बताया कि दोनों एक-दूसरे को पिछले ढाई साल से जानते हैं और उसका अपहरण नहीं हुआ था. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द सख्त कार्रवाई की बात कही है.

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