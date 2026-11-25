बेडरूम में लगा टीवी आमतौर पर मनोरंजन का साधन माना जाता है. दिनभर की थकान के बाद आप उस पर फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज चलाते हैं या गेम खेलते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्मार्ट टीवी यह भी जान सकता है कि आप क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं और किस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं?

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यह सवाल सिर्फ कल्पना नहीं है. स्मार्ट टीवी में मौजूद एक तकनीक ऑटोमैटिक कंटेंट रिकग्निशन (ACR) के जरिए टीवी पर चल रहे कंटेंट की पहचान की जा सकती है. कुछ मामलों में यह तकनीक टीवी के अपने ऐप के अलावा HDMI से जुड़े लैपटॉप, गेमिंग कंसोल या सेट-टॉप बॉक्स पर चल रहे कंटेंट को भी पहचान सकती है. इसका इस्तेमाल देखने की आदतों का विश्लेषण, कंटेंट की सिफारिश और विज्ञापन के लिए हो सकता है.

इसका मतलब यह नहीं कि हर स्मार्ट टीवी आपके बेडरूम की बातें लगातार सुन रहा है या कैमरे से आपको देख रहा है. असली चिंता थोड़ी अलग है: आपका टीवी आपकी देखने की आदतों का डेटा जुटा सकता है और उसे कंपनी की सेवाओं या विज्ञापन सिस्टम तक भेज सकता है.

हाल में द वर्ज ने टीवी और स्ट्रीमिंग डिवाइस बनाने वाली कंपनियों से इसी बारे में सवाल पूछे. कंपनियों के जवाबों से पता चलता है कि माइक्रोफोन, वॉइस कमांड, देखने की हिस्ट्री और डिवाइस इस्तेमाल से जुड़ा डेटा अलग-अलग तरीकों से संभाला जाता है.

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टीवी को कैसे पता चलता है कि आप क्या देख रहे हैं?

स्मार्ट टीवी में इस्तेमाल होने वाली ACR तकनीक का काम स्क्रीन पर चल रहे कंटेंट की पहचान करना है. इसके लिए अलग-अलग कंपनियां अलग तरीके अपना सकती हैं. कुछ सिस्टम स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट के पिक्सल का विश्लेषण करते हैं, जबकि कुछ टीवी में आवाज के डिजिटल पैटर्न यानी ऑडियो फिंगरप्रिंट से कंटेंट की पहचान की जाती है.

आसान भाषा में समझें तो टीवी किसी फिल्म, शो या वीडियो के खास डिजिटल पैटर्न को पहचान सकता है. फिर इस जानकारी से यह पता लगाया जा सकता है कि आपने कौन सा कार्यक्रम देखा, कितनी देर देखा और किस तरह का कंटेंट आपकी पसंद में शामिल है.

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) के शोधकर्ताओं ने 2024 में सैमसंग और एलजी के स्मार्ट टीवी पर इस तरह के डेटा कलेक्शन की जांच की थी. शोध में पाया गया कि ACR तकनीक लाइव टीवी के अलावा कुछ स्थितियों में बाहरी डिवाइस से चल रहे कंटेंट को भी पहचान सकती है. यानी अगर आपने टीवी से लैपटॉप या कोई दूसरा डिवाइस जोड़ा है, तब भी टीवी पर चल रही चीजों की पहचान संभव हो सकती है.

शोधकर्ताओं ने टीवी से बाहर जाने वाले डेटा की मात्रा और उसके भेजे जाने के समय का अध्ययन किया. हालांकि, डेटा एन्क्रिप्टेड होने की वजह से वे यह नहीं देख पाए कि उसमें ठीक-ठीक कौन सी जानकारी शामिल थी. इसलिए इस शोध को टीवी के जरिए हर निजी गतिविधि की रिकॉर्डिंग का सबूत नहीं माना जा सकता. लेकिन यह जरूर दिखाता है कि स्मार्ट टीवी पर देखने की आदतों से जुड़ा डेटा नेटवर्क के जरिए बाहर जा सकता है.

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क्या टीवी आपके कमरे की बातें भी सुनता है?

यह सबसे बड़ा सवाल है. कई स्मार्ट टीवी और उनके रिमोट में माइक्रोफोन होता है. इसकी मदद से आप रिमोट पर बटन दबाकर या कुछ टीवी में तय वेक वर्ड बोलकर वॉइस कमांड दे सकते हैं. उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं कि कोई फिल्म चलाओ या आवाज कम कर दो.

लेकिन माइक्रोफोन होने का मतलब यह नहीं कि टीवी हर समय आपकी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा है. कंपनियों के मुताबिक, कई डिवाइस में माइक्रोफोन तभी सक्रिय होता है जब यूजर रिमोट का बटन दबाता है या तय वेक वर्ड बोलता है. कुछ टीवी में वेक वर्ड पहचानने की प्रक्रिया डिवाइस पर ही होती है. कमांड मिलने के बाद उसे इंटरनेट के जरिए कंपनी के सर्वर तक भेजा जा सकता है.

द वर्ज ने अमेजन, गूगल, एलजी, सैमसंग, एप्पल, रोकू और टीसीएल समेत कई कंपनियों से 17 सवाल पूछे. कंपनियों के जवाबों में अंतर था. उदाहरण के लिए, गूगल ने बताया कि वॉइस कमांड की रिकॉर्डिंग या उसका टेक्स्ट आपके अकाउंट में तभी सेव होता है जब Voice & Audio Activity सेटिंग चालू हो. सैमसंग ने कहा कि उसके टीवी निजी बातचीत को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन वॉइस कमांड और उसके ट्रांसक्रिप्ट को सर्वर पर प्रोसेसिंग और वॉइस सेवा बेहतर बनाने के लिए रखा जा सकता है.

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एलजी के मुताबिक, उसके टीवी में वॉइस रिकग्निशन के लिए यूजर की सहमति जरूरी है. इसके बाद भी वॉइस कमांड के लिए माइक्रोफोन बटन दबाना या समर्थित टीवी में वेक वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है. इन जवाबों से साफ है कि माइक्रोफोन और वॉइस डेटा को लेकर हर कंपनी का तरीका एक जैसा नहीं है.

इसलिए यह कहना गलत होगा कि हर स्मार्ट टीवी आपके कमरे की हर बातचीत सुन रहा है. लेकिन वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करते समय आपकी कमांड प्रोसेसिंग के लिए कंपनी के सर्वर तक जा सकती है. आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके टीवी में वॉइस फीचर चालू है या नहीं और उससे जुड़ा डेटा कितने समय तक रखा जाता है.

कंपनियां आपका देखने का डेटा क्यों जुटाती हैं?

इसका एक कारण विज्ञापन है. अगर किसी टीवी कंपनी को पता है कि आप किस तरह की फिल्में, खेल या कार्यक्रम देखते हैं, तो वह आपकी पसंद के हिसाब से कंटेंट और विज्ञापन दिखाने की कोशिश कर सकती है. कंपनियां इस जानकारी का इस्तेमाल दर्शकों की पसंद समझने, कंटेंट की सिफारिश करने और विज्ञापन की पहुंच मापने के लिए भी कर सकती हैं.

स्मार्ट टीवी अब सिर्फ एक स्क्रीन नहीं रह गया है. उसके साथ ऐप, इंटरनेट, वॉइस असिस्टेंट, गेमिंग और विज्ञापन का पूरा सिस्टम जुड़ा है. टीवी बेचने के बाद भी कंपनियों के लिए इस प्लेटफॉर्म से कमाई के रास्ते खुले रहते हैं. देखने की आदतों से जुड़ा डेटा इस बिजनेस मॉडल का एक हिस्सा हो सकता है.

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अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) ने 2017 में टीवी कंपनी विजियो के खिलाफ कार्रवाई की थी. आयोग के मुताबिक, कंपनी ने करीब 1.1 करोड़ स्मार्ट टीवी से लोगों की देखने की आदतों का डेटा उनकी जानकारी और सहमति के बिना जुटाया था. इस मामले में कंपनी को 22 लाख डॉलर का भुगतान करने और डेटा कलेक्शन के बारे में साफ जानकारी देने की शर्तों पर समझौता करना पड़ा था.

क्या ACR बंद करने के बाद भी टीवी डेटा भेजता रहता है?

इसका जवाब हर टीवी और हर कंपनी के लिए एक जैसा नहीं है. टीवी की सेटिंग में ACR बंद करने से देखने की आदतों से जुड़े डेटा का कलेक्शन कम हो सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंटरनेट से जुड़े टीवी से हर तरह का डेटा भेजना बंद हो जाएगा.

टीवी को ऐप चलाने, सॉफ्टवेयर अपडेट लेने और सुरक्षा से जुड़े काम करने के लिए कुछ तकनीकी जानकारी भेजनी पड़ सकती है. इसमें डिवाइस का मॉडल, सॉफ्टवेयर वर्जन और ऐप के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है.

2026 में टीवी की जांच करने वाली संस्था RTINGS ने अलग-अलग स्मार्ट टीवी पर नेटवर्क ट्रैफिक का परीक्षण किया. इसमें पाया गया कि कुछ टीवी में ACR से जुड़ी सेटिंग बंद करने पर संबंधित डेटा ट्रैफिक में कमी आई. लेकिन सभी टीवी में इसका असर एक जैसा नहीं था. कुछ मामलों में ACR से जुड़े डेटा और सामान्य तकनीकी जानकारी के बीच अंतर करना भी मुश्किल था.

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यानी सिर्फ एक सेटिंग बंद कर देने से यह मान लेना सही नहीं होगा कि टीवी अब कोई डेटा नहीं भेज रहा. कंपनियों की प्राइवेसी पॉलिसी और टीवी के मॉडल के हिसाब से डेटा कलेक्शन अलग हो सकता है.

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