क्या आपके घर की अलमारी या दराज में भी ऐसे कई दवाओं के पत्ते रखे हुए हैं जिनमें से कभी दो-तीन गोलियां खाई गई थीं और बाकी आधी बची हुई हैं? और जब भी घर में किसी को हल्का बुखार, गले में खराश, खांसी या शरीर में कहीं दर्द होता है, तो क्या आप भी डॉक्टर के पास जाने के बजाय वही पुरानी रखी हुई दवा खा लेते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हैं,तो इससे आने वाले समय में इन दवाओं का असर शरीर पर होना बंद हो सकता है.

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अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? इस मामले में देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने चेतावनी जारी की है. IMA ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं को खाता है तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा है.

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एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस (AMR) क्या है

जब हम बार-बार और बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं, तोशरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया उन दवाओं के आदी हो जाते हैं. वे खुद को इतना ताकतवर बना लेते हैं कि बैक्टीरिया पर इन एंटीबायोटिक का असर होना कम या बिलकुल बंद हो जाता है. दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता है. इसे ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते है. इसकी वजह से दवाएं काम नहीं करती हैं और मरीज का इलाज मुश्किल हो जाता है.

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VNA हॉस्पिटल के हेड, यूरोलॉजी डॉ. विनीत कहते हैं कि जब किसी मरीज को बैक्टीरिया के कोई दूसरी समस्या हो जाती है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं लिखते हैं. इनका कुछ दिनों का कोर्स होता है, लेकिन कुछ लोग आराम मिलते ही एक या दो दिन में इनको खाना छोड़ देते हैं और घर में संभालकर रखते हैं. बाद में जब कोई हल्की सी परेशानी होती है तो इन दवाओं को ही डॉक्टर की सलाह के बिना खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. बिना वजह एंटीबायोटिक खाने से इन दवाओं के खिलाफ शरीर में रेजिस्टेंस बन जाता है.

डॉ. विनीत कहते हैं कि लक्षण ठीक होते ही कोर्स रोक देना सबसे खतरनाक बैक्टीरिया को जिंदा छोड़ देता है. लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई और फोर्टिस हॉस्पिटल, दिल्ली के कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. हृषिकेश पाई बताते हैं कि एंटीबायोटिक रजिस्टेंस की वजह से बैक्टीरिया इतने इम्यून हो जाते हैं कि उन पर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं होता.ऐसे में मामूली से मामूली बीमारी का इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है. बीते कुछ सालों में ये समस्या काफी बढ़ गई है. अस्पतालों में ऐसे कई केस देखे जा रहे हैं.

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क्यों पुरानी बची हुई दवाएं दोबारा नहीं खानी चाहिए

.मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कोई एंटीबायोटिक दी थी. आज किसी दूसरे सदस्य को वैसा ही गले में खराश, खांसी या बुखार आया और आपने वही बची हुई दवा खिला दी तो इससे उसको नुकसान हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हर संक्रमण का बैक्टीरिया अलग होता है और दवा की डोज़ हर व्यक्ति के लिए अलग होती है. यह उसके वजन, बीमारी व उम्र के हिसाब से तय होती है, लेकिन पुरानी बची दवा खाने से बीमारी दब तो सकती है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होती और बैक्टीरिया को उस दवा के खिलाफ मजबूत बनने का मौका मिल जाता है. इसलिए आपको घर में रखी हुई बची हुई दवा बिना डॉक्टर से पूछे नहीं खानी चाहिए. बची हुई दवाओं को सुरक्षित डिस्पोजल के लिए केमिस्ट या फार्मेसी को वापस दें दें.

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