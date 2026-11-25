सोना-चांदी की कीमत (Gold-Silver Price Crash) टूटने का सिलसिला जारी है. मंगलवार को क्रैश होने के बाद बुधवार को भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर वायदा कारोबार शुरू होते ही दोनों कीमती धातुएं भरभराकर टूट गईं. एक ओर जहां चांदी 3500 रुपये प्रति किलो से ज्यादा गिरकर अब अपने हाई से 2.78 लाख रुपये सस्ती हो गई है. तो वहीं सोना अपने हाई लेवल से 70 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता मिल रहा है.

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चांदी में दनादन क्रैश जारी

वायदा कारोबार में चांदी की कीमत में जारी गिरावट देखें, तो ये कीमती धातु मंगलवार को शाम के सेशन में करीब 9000 रुपये क्रैश हुई थी और बुधवार को भी इसके टूटने का सिलसिला जारी है. MCX Silver Price तो 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी बीते कारोबारी दिन के बंद 1,45,438 रुपये से फिसलकर 1,41,856 रुपये पर आ गई. यानी ये कीमती धातु एक झटके में 3582 रुपये सस्ती हो गई.

हाई से अब इतनी सस्ती Silver

बता दें 2026 में चांदी की चाल में बड़े बदलाव नजर आए हैं. शुरुआत में जनवरी महीने में Silver Price ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार 4 लाख रुपये का ऐतिहासिक स्तर पार किया था और 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम का लाइफ टाइम हाई लेवल छू लिया था. हालांकि, इस धुआंधार तेजी पर ब्रेक भी जोरदार लगा और ये स्तर छूने के बाद चांदी क्रैश होती चली गई. वर्तमान भाव से तुलना करें, तो 1 Kg Silver एमसीएक्स पर 2,78,192 रुपये सस्ती मिल रही है.

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सोना हाई से 70000 रुपये डाउन

न सिर्फ चांदी की कीमत क्रैश हो रही है, बल्कि कीमती पीली धातु सोना भी लगातार सस्ता हो रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली 10 ग्राम 24 कैरेट सोना बुधवार को गिरकर 1.20 लाख रुपये के लेवल पर आ गया. बीते कारोबारी दिन शाम के सेशन में हुए कारोबार के दौरान Gold Rate 1,22,329 रुपये पर क्लोज हुआ था और अब ये 1983 रुपये सस्ता होकर 1,20,346 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.

सोने की कीमत में आई इस ताजा गिरावट की तुलना Gold Life Time High Rate से करें, तो अब ये गोल्ड अपने एमसीएक्स हाई करीब 1.93 लाख रुपये से 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता मिल रहा है.

कल कितना टूटा था सोना-चांदी?

बता दें कि मंगलवार को सुबह के सेशन में गुरुनानक जयंती के मौके पर कारोबार बंद था, लेकिन MCX पर शाम के सेशन में कमोडिटी ट्रेडिंग हुई थी और शाम 5 बजे से लेकर वायदा बाजार बंद होने तक सोना-चांदी बिखरते रहे थे. इससे पहले सोमवार को 10 Gram 24 Karat Gold का रेट 1,25,996 रुपये पर बंद हुआ था, जो फिसलकर 1,22,329 रुपये पर आ गया.

मतलब सोना 3,667 रुपये सस्ता हुआ. इसकी तरह चांदी की कीमत सोमवार को 1,54,217 रुपये पर बंद हुई थी और मंगलवार शाम के सेशन में ये क्रैश होकर 1,45,438 रुपये रह गई. इस हिसाब से चांदी 8,779 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई थी.

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(नोट: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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