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मानसून में कौन-से फूड खाने से बचना चाहिए? क्या खाना बेहतर, डॉक्टर से जानें

मानसून के मौसम में बढ़ती नमी के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. डॉक्टरों ने बताया है कि इस मौसम में किन चीजों को नहीं खाना चाहिए.

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मॉनसून में क्या खाएं और क्या नहीं
मॉनसून में क्या खाएं और क्या नहीं

मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियो को लेकर भी आता है. इस दौरान पेट से जुड़ी बीमारियां जैसे फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड से लेकर पेट में इंफेक्शन तक का खतरा होता है. ऐसे में खानपान पर खास ध्यान रखने की जरूरत होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस मौसम में  नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं. इस वजह से खाने को लेकर थोड़ी-सी लापरवाही भी दस्त, उल्टी, पेट दर्द और संक्रमण जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है.आइए डॉक्टर से जानते हैं कि इस मौसम में कौन- से फूड्स हैं जिनको खाने से बचना चाहिए. 

इस मौसम में सबसे पहले खुले में बिकने वाले स्ट्रीट फूड से बचना चाहिए. इसके अलावा बासी खाना या कई दिनों से फ्रिज में रखा भोजन भी बिना अच्छी तरह गर्म किए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं.यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में डायरेक्टर डॉ. राजेश उपाध्याय ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि मानसून के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते समय भी सावधानी जरूरी है, इनमें मिट्टी, कीड़े या सूक्ष्मजीव मौजूद हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह धोकर और पूरी तरह पकाकर ही खाना चाहिए. कच्चे सलाद का सेवन भी तभी करें, जब उसकी साफ-सफाई सुनिश्चित हो। बाहर मिलने वाले बिना ढके सलाद और चटनी से परहेज करना बेहतर रहता है.

यह भी पढ़ें: मानसून में ही क्यों बढ़ते हैं स्वाइन फ्लू के केस, ये नॉर्मल फ्लू से कैसे अलग, डॉक्टर ने बताया

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मानसून में इन चीजों को भी खाने से बचें

इस मौसम में अधपका मांस और अधपके अंडे भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं. इसलिए इन्हें हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए. इसके साथ ही साफ और सुरक्षित पानी का सेवन करना भी बेहद जरूरी है. इस मौसम में उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए.अगर किसी व्यक्ति को बार-बार उल्टी, दस्त, तेज पेट दर्द, बुखार, मल में खून या डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण दिखाई दें,तो इस मामले में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. 

यह भी पढ़ें: J&K में मानसून का रौद्र रूप, कई जिलों में सैलाबी संकट से लोग परेशान, देखें तस्वीरें

क्या खाएं 

मानसून में स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है ताजा, घर का बना और अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाना, साफ पानी पीना और भोजन की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना. छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर इस मौसम में पेट संबंधी बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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