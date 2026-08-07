गजनी विलेन की प्रार्थना सभा: बेटे ने उतरवाए बाल, पिता को याद कर फूट-फूटकर रोया, सुनील पाल को नही मिली एंट्री! झांकते दिखे

बॉलीवुड के लिए 4 अगस्त की शाम उदासी में तब बदल गई जब गजनी फिल्म के विलेन प्रदीप रावत चल बसे. ब्लड कैंस से लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ. 5 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया. प्रदीप रावत को आखिरी विदाई देने लगान फिल्म की कास्ट नजर आई. आमिर खान, जिनके साथ उन्होंने तीन फिल्मों में काम किया वो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए आए.

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प्रदीप रावत की प्रार्थना सभा

प्रदीप रावत के जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. शुक्रवार को उनकी याद में एक प्रार्थना सभा रखी गई, जहां कई सितारे पहुंचे और एक्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इसमें उनके बेटे विक्रमादित्य रावत बेहद टूटे हुए नजर आए. उन्होंने विधि अनुसार अपने बाल उतरवाए. वो अपने पिता को याद कर रोने भी लगे.

विक्रमादित्य दिवंगत पिता प्रदीप रावत के लिए दो शब्द कहने के लिए खड़े हुए थे. मगर जैसे ही उन्होंने माइक पकड़ा, उनकी आंखों से आंसू छलकने शुरू हो गए. उनके साथ खड़ीं एक महिला ने उन्हें सहारा दिया. एक्टर के बेटे ने सभी का धन्यवाद किया, जो प्रार्थना सभा में हाजिर हुए. अपने पिता के बारे में बात करते हुए उनके हाथ-पैर कांप रहे थे. ये मोमेंट कई लोगों को इमोशनल कर गया.

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सीनियर एक्ट्रेस के नहीं रुके आंसू

प्रदीप रावत की प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद, सीनियर एक्ट्रेस सुहासिनी मुले भी बेहद इमोशनल होती नजर आईं. अपनी सैंडल पहनते हुए, उन्होंने अपने आंसूओं को काबू करने की बड़ी कोशिश की. मगर वो उसमें नाकाम दिखीं. उन्होंने कई बार अपने आंसू पोंछे. वो भी एक्टर से जाने से दुखी हैं क्योंकि दोनों ने एक ही साथ लगान फिल्म में काम किया था.

क्यों बाहर खड़े रहे सुनील पाल?

इस प्रार्थना सभा में कॉमेडियन सुनील पाल भी नजर आए थे. हालांकि वो अंदर नहीं गए, बल्कि बाहर खड़े हुए नजर आए. ऐसा लगा कि जैसे वहां उनकी एंट्री बंद हो. सुनील पाल बस बाहर से ही प्रार्थना सभा को देखते रहे. अब उनकी नो एंट्री की क्या सच्चाई है, ये तो कोई नहीं जानता. सुनील पाल प्रदीप रावत की प्रार्थना सभा में क्यों शामिल नहीं हुए, ये तो कॉमेडियन ही जानते हैं.

बात करें प्रदीप रावत की, तो उनकी शुरुआत टीवी पर महाभारत सीरियल में अश्वत्थामा बनकर हुई थी. इसके बाद उन्होंने टीवी और हिंदी फिल्मों में खूब सारा काम किया. लेकिन फिर अचानक वो साउथ में जाकर काम करने लगे. उन्होंने वहां भी बड़े सारे विलेन के रोल किए और नाम कमाया. प्रदीप रावत को आखिरी बार किसी हिंदी फिल्म में देखा गया, तो वो विक्की कौशल वाली छावा थी जो साल 2025 में रिलीज हुई थी.

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