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रांची: प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की पहल, सरकार का प्रपोजल लेकर पहुंचे SDO और ADM

झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंच गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जांच एजेंसियां पूरी तत्परता से काम कर रही हैं और सरकार सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुनेगी.

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हेमंत सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से की बातचीत की पहल. (photo: ITG)
हेमंत सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से की बातचीत की पहल. (photo: ITG)

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों से वार्ता की पहल की है. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार आंदोलन कर रहे छात्रों के डेलिगेशन से बात करेगी. इस संबंध में राज्य सरकार के प्रस्ताव को लेकर एसडीओ और एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच गए हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच एजेंसियां मामलों में प्रभावी कार्रवाई कर रही हैं और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं.

प्राप्त जानकारी  के अनुसार, SDM कुमार रजत और ADM धनंजय कुमार प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने के लिए जयपाल स्टेडियम पहुंचे थे, जहां अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की ओर से प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत के लिए बुलाया है.

छात्रों ने मांगा 2 घंटे का वक्त

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एक प्रदर्शनकारी छात्र ने बताया कि अभी सरकार की ओर से बात करने के लिए अधिकारी आए थे. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हम लोगों से बात करना चाहते हैं, इसके लिए उन लोगों ने हमसे पांच लोगों का एक डेलिगेशन बनाने के लिए कहा है जो छात्रों की ओर से सरकार से बात करेंगे और डेलिगेशन से मुद्दे पर बात करने के बाद, अपना सुझाव देंगे.

साथ ही प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी बातचीत सिर्फ छात्रों के बीच ही होगी. प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए 2 घंटे का समय मांगा है.

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खुले हैं सरकार के दरवाजे: CM सोरेन

छात्रों के आंदोलन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 'कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और जांच एजेंसियां कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं. कुल मिलाकर एजेंसियां इस मामले पर लगन और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं. मेरा मानना है कि हम ठोस समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे.

सीएम सोरेन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं. जिस किसी की भी मांगें हैं, वह आकर अपनी बात रख सकता है. हम मुद्दों से कुछ हद तक पहले से अवगत हैं और अगर वह अपने विचार रखेंगे तो सरकार उन पर गंभीरता से विचार करेगी.

सीएम ने की राज्यपाल से मुलाकात

इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और उन्हें JPSC और JSSC में कथित अनियमितताओं और रांची में उम्मीदवारों के चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी.

राज्यपाल गंगवार ने युवाओं का भरोसा बनाए रखने के लिए परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की जरूरत पर जोर दिया और इन कथित अनियमितताओं को बहुत गंभीर मामला बताया.

मुख्यमंत्री सोरेन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

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