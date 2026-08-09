रांची: सरकार और छात्रों के बीच होगी तीसरे राउंड की बातचीत, छात्र गुटों में जारी खींचतान

झारखंड के रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन का रविवार को 16वां दिन है. दोपहर 12 बजे सरकार के प्रतिनिधिमंडल और छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता होनी है, हालांकि इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच छात्र आंदोलनकारियों ने विधानसभा मार्च की तैयारी भी शुरू कर दी है.

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वार्ता को लेकर छात्रों के अलग-अलग गुटों में तालमेल की कमी देखी जा रही है और वे एक साथ आने को तैयार नहीं हैं. 'रिफॉर्म मंच' और 'महतो कैंप' के छात्र एक-दूसरे के साथ वार्ता में शामिल होने को तैयार नहीं हैं. रिफॉर्म मंच का कहना है कि महतो कैंप राजनीतिक है, जबकि यह आंदोलन गैर-राजनीतिक है.

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शनिवार को रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में 'JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच' के 8 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बात की. सरकार और छात्रों के बीच बैठक करीब एक घंटे तक चली. छात्रों ने बताया था कि बातचीत सकारात्मक रही.

सरकार ने फीडबैक देने और अपनी मांगें सौंपने के लिए एक ईमेल आईडी दी. प्रदर्शनकारी छात्र कुश महतो ने वार्ता से पहले शनिवार को बताया था कि बातचीत देवेंद्र महतो की अगुवाई में होगी. अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे.

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वहीं, इससे पहले शुक्रवार को भी स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता हुई थी, जिसमें देवेंद्र महतो के गुट से अलग एक अन्य छात्र प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था और उन्होंने सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा था.

इस बीच, जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो भी छात्र आंदोलन के समर्थन में एक दिवसीय निर्जला उपवास पर बैठ गए हैं. उन्होंने बताया कि इस अनशन का मुख्य उद्देश्य आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन करना है.

जयराम महतो ने कहा कि सरकार को छात्रों के साथ संवाद करना चाहिए. अब तक बातचीत के दो-तीन प्रयास हुए हैं, लेकिन वे विफल रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को आंदोलन को समाप्त कराना चाहिए.

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