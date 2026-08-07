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उड़ते प्लेन से घर पर गिरा बर्फ का टुकड़ा, अब एयरलाइन को देने होंगे इतने पैसे

आसमान में उड़ते प्लेन से बर्फ का टुकड़ा नीचे गिर जाना, नॉर्मल नहीं है. अगर ऐसा होता है तो इससे नीचे किसी की जान भी जा सकती है. फिर भी ऐसे हादसे हुए हैं. एक ऐसे ही मामले में हाल में एयरलाइन को सेटलमेंट करना पड़ा. उसने पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में एक बड़ी रकम अदा की.

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उड़ते प्लेन से बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरने से एक घर तहस- नहस हो गया (Photo - AI Generated)
उड़ते प्लेन से बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरने से एक घर तहस- नहस हो गया (Photo - AI Generated)

किसी दिन अचानक आपके घर की छत तोड़कर आसमान से बर्फ का बड़ा टुकड़ा गिर जाए, तो सोचिए क्या होगा.  ऐसे अचानक हुए हादसे से घर तो टूटेगा ही, अंदर रह रहे लोगों को भी नुकसान हो सकता है. वहीं यह पता चले कि बर्फ नैचुरल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ रहे प्लेन से गिरा है, तब!  शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन अमेरिका में एक कपल के साथ ऐसा ही हुआ. अब इस मामले में एयरलाइन को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना पड़ा और भारी भरकम राशि विक्टिम फैमिली को देनी पड़ी. 

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक,  अमेरिका के कैलिफोर्निया के इंगलवुड शहर में रहने वाले माइकल रीस और लिया फेरारिनी के घर पर नए साल 2024 के पहले दिन एक बड़ा हादसा हुआ. 1 जनवरी 2024 की रात करीब 8 बजे एक उड़ते हुए विमान से बर्फ का बड़ा टुकड़ा उनके घर की छत तोड़ता हुआ सीधे बेडरूम में गिरा. उस समय दोनों घर के अंदर मौजूद थे और बर्फ का टुकड़ा उनके बिस्तर के ठीक ऊपर आकर गिरा. राहत की बात यह रही कि दोनों बाल-बाल बच गए.

जांच में सामने आया कि यह बर्फ का टुकड़ा जेटब्लू एयरवेज के प्लेन से गिरा था. विमान न्यूयॉर्क से लॉस एंजिलिस जा रहा था. हादसे के बाद कपल ने एयरलाइन के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दायर किया.

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हालांकि कोर्ट में समझौते के बाद मामला खत्म हो गया, लेकिन दोनों पक्षों ने समझौते की रकम सार्वजनिक नहीं की है. कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक, कपल ने घर की छत की मरम्मत के लिए 11 हजार डॉलर से ज्यादा और मानसिक तनाव के इलाज (थेरेपी) के लिए करीब 5,600 डॉलर का दावा किया था.

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इसके अलावा माइकल रीस ने यह भी दावा किया कि हादसे के बाद मई 2024 से फरवरी 2025 तक वह काम पर नहीं जा सके, जिससे उन्हें करीब 84 हजार डॉलर की इनकम का नुकसान हुआ.

कैलिफोर्निया के टॉरेंस सुपीरियर कोर्ट के जज एलन बी. हनीकट ने बुधवार को इस समझौते को मंजूरी दे दी. जेटब्लू के वकीलों ने कहा कि समझौता दोनों पक्षों के लिए उचित है. हालांकि, एयरलाइन का यह भी कहना था कि अगर मामला ट्रायल तक जाता, तो उसके पास अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए मजबूत कानूनी दलीलें मौजूद थीं.

इस मामले की जांच के दौरान अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने विमान के रखरखाव रिकॉर्ड की जांच की. जांच में पता चला कि विमान में जुलाई 2023 से ही पीने के पानी (पोटेबल वॉटर) सिस्टम से जुड़ी तकनीकी समस्याएं थीं.

कपल का यह भी आरोप था कि FAA ने इसी विमान को अगस्त 2023 में मैसाचुसेट्स में हुई एक दूसरी घटना से भी जोड़ा था. उस मामले में भी विमान से गिरी बर्फ की वजह से एक घर को नुकसान पहुंचा था.

यह भी पढ़ें: यहां कोबरा के पकौड़े बनाकर खा जाते हैं लोग, वायरल हो रहा ये यूनिक बाजार

माइकल रीस और लिया फेरारिनी ने अक्टूबर 2024 में मुकदमा दायर किया था. उनका कहना है कि इस हादसे के बाद अब उन्हें अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं होता. उन्हें हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि कहीं फिर से आसमान से कोई मलबा या बर्फ का टुकड़ा उनके घर पर न गिर जाए.
 

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