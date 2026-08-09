scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ड्रोन फेडरेशन फर्जीवाड़ा केस: DGCA के कई और अधिकारी भी आए रडार पर, CVC के पास नई शिकायत दर्ज

ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े फर्जी दस्तावेज मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास नई शिकायत दर्ज हुई है जिसमें DGCA, MoCA और MCA के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का आरोप है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जांच में फर्जी एनओसी का खुलासा होने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई.

Advertisement
X
यह ताजा शिकायत ऐसे समय में सामने आई है, जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा है। (फाइल फोटो: ITG)
यह ताजा शिकायत ऐसे समय में सामने आई है, जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा है। (फाइल फोटो: ITG)

ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेज मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है. अब केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के पास एक नई शिकायत दर्ज कराई गई है. इसमें नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA), नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के कुछ और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी और मिलीभगत का आरोप लगाया गया है.

यह हालिया शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता तेजप्रताप सिंह ने दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि जांच में यह साफ होने के बावजूद कि ड्रोन फेडरेशन ने नाम बदलने के लिए फर्जी सरकारी कागजातों का इस्तेमाल किया था, जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया.

सीवीसी ने इस शिकायत को आगे की जांच के लिए 3 अगस्त को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के पास भेज दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

India FCAS, sixth generation fighter
चीन-अमेरिका को देगा टक्कर, भारत बनाएगा 6th जेनरेशन फाइटर जेट
Indian Army logistics drones
बॉर्डर पर उड़कर पहुंचेंगे गोला-बारूद-रसद, सेना खरीदेगी 2715 ड्रोन
North Korean missile Russia Ukraine war
नॉर्थ कोरिया ने रूस में तैनात की 120 मिसाइलें, यूक्रेन पर करेगा हमला
Pakistan wants ceasefire operation sindoor
सीजफायर मांग रहा था PAK, भारत ने कराया इंतजार... ऑपरेशन सिंदूर पर खुलासा
India KAaL Drone
ईरानी शाहेद मॉडल पर बना इंडियन ड्रोन PAK बॉर्डर पर होगा तैनात

यह नया मामला ऐसे समय सामने आया है जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पहले से ही इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. 2026 की शुरुआत में सीबीआई ने ड्रोन आयात से जुड़े एक अलग रिश्वत मामले में डीजीसीए के उप महानिदेशक मुदावथ देवुला और एस्टेरिया एयरोस्पेस के एक कार्यकारी भारत माथुर को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश और सोने-चांदी के सिक्के भी बरामद किए थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हूतियों ने फिर दिखाई ताकत, सऊदी की सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको पर दनादन दागे ड्रोन

क्या है 2023 का फर्जीवाड़ा मामला?

दरअसल, यह पूरा विवाद साल 2023 का है. उस दौरान डीएफआई (DFI) ने अपने संगठन का नाम ड्रोन फेडरेशन इंडिया से बदलकर ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया करने के लिए आवेदन किया था. नियमों के मुताबिक, नाम बदलने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है.

आरोप है कि जब कॉरपोरेट मामलों के रजिस्ट्रार ने इस पर आपत्ति जताई, तो डीएफआई ने एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जमा किया. यह एनओसी डीजीसीए के तत्कालीन महानिदेशक अरुण कुमार के हस्ताक्षर से जारी होने का दावा किया गया था.

जांच में फर्जी निकला एनओसी
मंत्रालय की ओर से की गई जांच में यह बात सामने आई कि वह दस्तावेज पूरी तरह फर्जी था. जांच में पता चला कि डीजीसीए ने ऐसा कोई एनओसी जारी ही नहीं किया था. इसके अलावा, दस्तावेज में जो फाइल नंबर लिखा था, वह भी फर्जी था. हैरानी की बात यह है कि जिस तारीख का वह कागज था, उससे पहले ही अरुण कुमार का ट्रांसफर हो चुका था.

शिकायतकर्ता का कहना है कि इतने बड़े खुलासे के बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. अब इस नई शिकायत के बाद देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले में क्या और कदम उठाती हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज में बारूद लगाकर उड़ाया, टारगेट पर रूसी ड्रोन फैक्टरी का CEO!

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Gen-Z की हुंकार... बेरोजगारी से भ्रष्टाचार-पेपरलीक तक पर कड़ा प्रहार |
    बाइक से भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल |
    Film Wrap: होटल के बेड पर साथ लेटी थीं आकांक्षा-पामेला, फैन ने एक्ट्रेस को पकड़ किया LipLock |
    Crorepati Stock: 34 रुपये थी कीमत... अब शेयर ₹8000 के पार, एक लाख लगाने वाले भी करोड़पति! |
    Noida Viral Video: फ्लैट में पति के साथ युवती को देखकर भड़की पत्नी, गौर सिटी-2 में हाईवोल्टेज ड्रामा |
    Iran के खिलाफ युद्ध से पीछे हटने की राह तलाश रहे Donald Trump! |
    'बड़े भाई की भूमिका निभाएं मैतेई...', मणिपुर में शांति के लिए CM खेमचंद सिंह की अपील |
    लखनऊ: थाने की बैरक में कांस्टेबल ने फांसी लगाकर दी जान, पंखे से लटका मिला शव |
    Door Knob Aluminium Foil Hack: दरवाजे के हैंडल पर एल्युमिनियम फॉयल लपेटने से क्या घर में नहीं घुस पाएंगे चोर? जानिए क्या है वायरल ट्रिक का सच |
    भोले के जयकारों के बीच कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा, बागपत में पुलिस के स्वागत ने जीता शिवभक्तों का दिल
    Advertisement