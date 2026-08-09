बाइक से भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल

पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने दो बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. थाना मल्लांवाला के अंतर्गत CIA जीरा और स्थानीय पुलिस की टीमों की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इलाज के लिए फिरोजपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.

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फिरोजपुर के एसएसपी भूपिंदर सिंह के मुताबिक, इलाके में पुलिस की ओर से स्पेशल नाकाबंदी की गई थी. इसी दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्ध वहां से गुजरते दिखाई दिए. पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ने रुकने के बजाय मौके से भागने की कोशिश की.

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पुलिस का कहना है कि पीछा किए जाने के दौरान दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिसकर्मियों ने अपनी सुरक्षा में जवाबी फायरिंग की. दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए. इसके बाद पुलिस टीम ने दोनों को मौके पर ही काबू कर लिया.

नाकाबंदी के दौरान शुरू हुई मुठभेड़

फायरिंग में घायल दोनों आरोपियों को पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए फिरोजपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, दोनों की पहचान कर ली गई है और अब उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है.

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पुलिस टीम ने मौके की भी जांच की है और मुठभेड़ से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई इलाके में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी.

एसएसपी भूपिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों आरोपी किस आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं और उनके खिलाफ पहले से कितने मामले दर्ज हैं.

दोनों बदमाशों की पहचान हुई

पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है. हालांकि, उनके नाम और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी विस्तृत जानकारी फिलहाल पुलिस जांच का हिस्सा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ दोनों के रिकॉर्ड और इस मामले से जुड़े अन्य तथ्य सामने आएंगे.

पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि दोनों आरोपी बाइक से कहां जा रहे थे और नाकाबंदी देखकर उन्होंने भागने की कोशिश क्यों की. फायरिंग की परिस्थितियों और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.

फिलहाल, दोनों घायल बदमाश सरकारी अस्पताल में पुलिस निगरानी में हैं. पुलिस की ओर से मामले की आगे की कार्रवाई जारी है. जांच पूरी होने के बाद मुठभेड़ और आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों से संबंधित अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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पुलिस ने शुरू की पूरे मामले की जांच

फिरोजपुर पुलिस इस घटना को लेकर सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग, आरोपियों की गतिविधियों और उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध गतिविधि सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी. बदमाशों के फायरिंग करने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों घायल हुए. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया.

अब जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपियों का किसी बड़े आपराधिक नेटवर्क से संबंध है या नहीं. फिलहाल दोनों का इलाज जारी है और पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को जुटा रही है.

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