Film Wrap: केबीसी में आमिर-सनी को मिली वॉर्निंग! क्रिकेटर को डेट करने पर मृणाल ने दी सफाई

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई सारी चीजें सुर्खियों में रहीं. यश की फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज हुआ, जो इंटीमेसी नहीं बल्कि इमोशन्स और खून खराबे से भरा था. वहीं कौन बनेगा करोड़पति का नया प्रोमो रिलीज हुआ, जिसमें आमिर खान और सनी देओल अमिताभ बच्चन से कुछ सवाल पूछते दिखे. लेकिन बिग बी ने उन्हें ही चेतावनी दे दी.

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इसके अलावा मृणाल ठाकुर की चर्चा हुई, जिन्होंने अपनी डेटिंग लाइफ पर बड़ा बयान दिया. कुछ समय से उनकी क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को डेट करने की अफवाहें उड़ रही थीं. इसपर एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी.

टॉक्सिक के ट्रेलर में दिखा यश का बोल्ड 'न्यूड' लुक, सीन देख लोगों के उड़े होश

'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर 8 अगस्त को रिलीज हो गया. जिसमें एक्टर यश एक हिंसक कहानी के केंद्र में हैं. ट्रेलर में कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत भी अहम किरदारों में नजर आ रही हैं.

10 साल छोटे क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को डेट कर रहीं मृणाल ठाकुर, रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी?

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का एक कमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल संग अपनी डेटिंग पर रिएक्ट किया है. मृणाल के वायरल कमेंट का आखिर सच क्या है?

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'बंटवारा 1947' रिलीज से पहले KBC 18 पहुंचे आमिर खान-सनी देओल, अमिताभ बच्चन ने दी वॉर्निंग, Video

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