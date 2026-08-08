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Film Wrap: केबीसी में आमिर-सनी को मिली वॉर्निंग! क्रिकेटर को डेट करने पर मृणाल ने दी सफाई

शनिवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. केबीसी में सनी देओल, आमिर खान पहुंचे जो वहां अपनी फिल्म बंटवारा 1947 को प्रमोट कर रहे हैं. वहीं मृणाल ठाकुर ने 10 साल छोटे यशस्वी जायसवाल को डेट करने पर चुप्पी तोड़ी.

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सनी देओल, आमिर खान, मृणाल ठाकुर (Photo: Social Media)
सनी देओल, आमिर खान, मृणाल ठाकुर (Photo: Social Media)

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई सारी चीजें सुर्खियों में रहीं. यश की फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज हुआ, जो इंटीमेसी नहीं बल्कि इमोशन्स और खून खराबे से भरा था. वहीं कौन बनेगा करोड़पति का नया प्रोमो रिलीज हुआ, जिसमें आमिर खान और सनी देओल अमिताभ बच्चन से कुछ सवाल पूछते दिखे. लेकिन बिग बी ने उन्हें ही चेतावनी दे दी. 

इसके अलावा मृणाल ठाकुर की चर्चा हुई, जिन्होंने अपनी डेटिंग लाइफ पर बड़ा बयान दिया. कुछ समय से उनकी क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को डेट करने की अफवाहें उड़ रही थीं. इसपर एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी.

टॉक्सिक के ट्रेलर में दिखा यश का बोल्ड 'न्यूड' लुक, सीन देख लोगों के उड़े होश

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