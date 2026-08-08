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'बंटवारा 1947' रिलीज से पहले KBC 18 पहुंचे आमिर खान-सनी देओल, अमिताभ बच्चन ने दी वॉर्निंग, Video

आमिर खान और सनी देओल ने टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के ग्रैंड प्रीमियर में अमिताभ बच्चन के साथ अपनी आगामी फिल्म 'बंटवारा 1947' का प्रमोशन किया. यह फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी. 'बंटवारा 1947' भारत-पाकिस्तान विभाजन की कहानी पर आधारित है.

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केबीसी में आमिर-सनी (Photo: Screengrab)
केबीसी में आमिर-सनी (Photo: Screengrab)

आमिर खान और सनी देओल अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए 'कौन बनेगा करोड़पति 18' (KBC 18) के ग्रैंड प्रीमियर में पहुंचे, जहां दोनों ने अमिताभ बच्चन के साथ मंच शेयर किया है.  'कौन बनेगा करोड़पति 18' 10 अगस्त से शुरू हो रहा है. सोनी टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो का प्रोमो शेयर किया गया है. आइए देखते हैं कि आमिर और सनी देओल ने बच्चन साहब के शो पर पहुंचकर क्या किया. 

केबीसी पर पहुंचे आमिर-सनी देओल 
दर्शकों का फेवरेट शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' टीवी पर लौट आया है. हमेशा की तरह बच्चन साहब शो होस्ट कर रहे हैं. आमिर खान और सनी देओल केबीसी के पहले एपिसोड के मेहमान बनकर पहुंचे. दोनों को बच्चन साहब के सामने हॉट सीट पर बैठाया गया. आमिर खान, बिग बी से कहते हैं कि आपने अपने प्रोमो में कहा कि सोचना पड़ेगा. बता दीजिए सर क्या सोचना पड़ेगा. 

अमिताभ बच्चन, आमिर की बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसा है सर मुझे देखने से आपको फायदा नहीं होगा. आमिर कहते हैं कि सर वो मुझे पता चल गया. इसके बाद बिग बी कहते हैं कि इतना आसान नहीं होने वाला है. आमिर कहते हैं कि कोशिश करते हैं सर. बच्चन साहब कहते हैं कि क्योंकि सोचना पड़ता है ना साहब. आमिर, सनी देओल की ओर देखते हुए कहते हैं कि सोचना पड़ेगा सर. वाकई सोचना पड़ेगा. इसके बाद तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं. 

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प्रोमो देखकर फैन्स शो के लिए एक्साइटेड हो गए हैं. एक टीवी शो में अपने तीन पसंदीदा सितारों को साथ देखना मजेदार होने वाला है. 

फिल्म की बात करें, 'बंटवारा 1947' राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित और आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जो 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की कहानी पर आधारित है. फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं, जबकि प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार भी अहम रोल में नजर आएंगे.  फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'बंटवारा 1947' के साथ इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' भी रिलीज हो रही है. दोनों फिल्मों में जबरदस्त टक्कर होने वाली है. 

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