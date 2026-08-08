Snakes In Home: रसोई में ये 6 चीजें रखने से खिंचे चले आते हैं सांप, तुरंत हटाएं वरना आपका घर बन जाएगा सांपों का अड्डा

Snakes In Home: बारिश का मौसम हो या गर्मी का समय, घरों के आसपास अक्सर सांप दिखने लगते हैं. अगर आपको लगता है कि सांप अचानक घर में घुस आते हैं, तो ऐसा हमेशा नहीं होता. कई बार सांप बिना किसी वजह के घर में नहीं घुसते, बल्कि आपकी रसोई की कुछ छोटी-छोटी गलतियां उन्हें घर के आसपास और अंदर आने का मौका दे देती हैं.



दरअसल, सांप सीधे तौर पर खाने की इन चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होते, बल्कि इन चीजों की वजह से चूहे, कीड़े-मकौड़े और दूसरे छोटे जीव घर में आने लगते हैं, जो सांपों का भोजन बनते हैं. अगर आपकी रसोई में कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, जो चूहों और कीड़ों के लिए खाना बन सकती हैं तो सांपों का आपकी रसोई में आना तय है. क्योंकि जहां इनकी मौजूदगी होती है, वहां सांप भी पहुंच सकते हैं. चलिए जानते हैं रसोई में रखी उन चीजों के बारे में जो आपकी रसोई को सांपों का घर बना सकती हैं.



1. खुले रखे अनाज और दालें: अगर रसोई में चावल, गेहूं, दाल या दूसरे अनाज खुले डिब्बों या थैलियों में रखे हैं, तो ये चूहों और दूसरे कीड़े आपकी रसोई में जरूर होंगे. चूहे सांपों का पसंदीदा शिकार होते हैं, इसलिए जहां चूहों की संख्या बढ़ती है, वहां सांप आने की संभावना भी बढ़ सकती है.

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क्या करें: अनाज को हमेशा एयरटाइट डिब्बों में रखें और समय-समय पर स्टोरेज एरिया की सफाई करें.

2. सब्जियों के छिलके और बचा हुआ खाना: रसोई में पड़ा हुआ गीला कचरा मक्खियों, कीड़ों और चूहों को अट्रैक्ट करता है. धीरे-धीरे ये जगह छोटे जीवों के लिए खाना मिलने की आसान जगह बन जाती है, जो सांपों को भी उस जगह तक खींच सकती है.

क्या करें: गीले कचरे को लंबे समय तक रसोई में जमा न होने दें और डस्टबिन को ढककर रखें.

3. अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स: दूध, पनीर, अंडे या दूसरे फूड्स अगर खुले रह जाएं या खराब होने लगें, तो उनकी महक छोटे कीड़ों और चूहों को अट्रैडक्ट कर सकती है. यही जीव सांपों के आने का कारण बन सकते हैं.

क्या करें: खाने की चीजों को हमेशा ढककर रखें और खराब सामान तुरंत बाहर करें.

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4. मांस और मछली के बचे हुए टुकड़े: अगर आप मांस या मछली खाते हैं, तो हो सकता है आपकी रसोई में सांप आसानी से आ जाए. दरअसल, इनके बचे हुए टुकड़े जल्दी खराब होते हैं और तेज बदबू पैदा करते हैं. ये बदबू कीड़े-मकौड़ों और चूहों को आकर्षित कर सकती है, जिससे सांपों के आने की संभावना बढ़ सकती है.

क्या करें: ऐसे कचरे को तुरंत बाहर फेंकें और कूड़ेदान को अच्छी तरह बंद रखें.

5. पालतू जानवरों का खाना या पक्षियों का दाना: कई लोग पालतू जानवरों का खाना या पक्षियों के लिए दाना रसोई या स्टोर रूम में रख देते हैं. अगर ये खुला रह जाए, तो चूहे और छोटे जीव यहां आने लगते हैं.

क्या करें: पालतू जानवरों का खाना और बर्ड फीड को हमेशा बंद डिब्बों में रखें.

6. सिंक के पास नमी और पानी का रिसाव: सिंक के नीचे पानी जमा होना, पाइप से लीकेज या लगातार नमी वाली जगहें सांपों को छिपने के लिए सुरक्षित जगह दे सकती हैं. खासकर गर्मी और बारिश के मौसम में ऐसी जगहें उन्हें अट्रैक्ट कर सकती हैं.

क्या करें: सिंक के नीचे की जगह सूखी रखें और पाइप लीकेज को तुरंत ठीक करवाएं.



सांपों को घर से दूर रखने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

किचन में साफ-सफाई का खास ध्यान रखें.

अनाज और खाने की चीजों को हमेशा बंद डिब्बों में रखें.

चूहों की समस्या को नजरअंदाज न करें.

किचन के कोनों और स्टोर एरिया में जमा सामान को समय-समय पर हटाएं.

सिंक, पाइप और दीवारों की दरारों को सील करवाएं.

घर के आसपास लंबी घास और कबाड़ जमा न होने दें.

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