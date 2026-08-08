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रांची: JPSC-JSSC विवाद में MLA जयराम महतो का बड़ा ऐलान, 9 अगस्त को करेंगे निर्जला अनशन

JPSC-JSSC नियुक्ति विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में डुमरी विधायक जयराम महतो ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने 9 अगस्त को एक दिवसीय निर्जला अनशन करने की घोषणा की है. जयराम महतो सुबह 6 बजे पुराने विधानसभा परिसर में अनशन शुरू करेंगे. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों पर समाधान नहीं निकलने तक वह उनके साथ खड़े रहेंगे.

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सदन खत्म होने के बाद छात्रों के पक्ष में करेंगे आंदोलन.(Photo: Satyajit Kumar/ITG)
सदन खत्म होने के बाद छात्रों के पक्ष में करेंगे आंदोलन.(Photo: Satyajit Kumar/ITG)

रांची में JPSC-JSSC नियुक्ति विवाद को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच डुमरी विधानसभा सीट से विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता जयराम महतो ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में 9 अगस्त को एक दिवसीय निर्जला अनशन करने की घोषणा की है.

जयराम महतो ने बताया कि वह 9 अगस्त की सुबह 6 बजे से पुराने विधानसभा परिसर में अनशन पर बैठेंगे. उनका यह कदम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 15 दिनों से जारी छात्र आंदोलन और भूख हड़ताल के समर्थन में होगा. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर वह उनके साथ खड़े हैं.

यह भी पढ़ें: रांची छात्र आंदोलन: दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा, MLA जयराम महतो का अनशन का ऐलान

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JPSC-JSSC मुद्दे पर छात्रों और सरकार की दूसरी बैठक खत्म

दरअसल, JPSC-JSSC नियुक्ति विवाद को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे प्रदर्शन के दौरान छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं. आंदोलनकारियों और सरकार के बीच मांगों को लेकर बातचीत का दौर जारी रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है.

'सदन खत्म होने के बाद छात्रों के पक्ष में करेंगे आंदोलन'

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जयराम महतो ने आजतक से फोन पर बातचीत में अपने फैसले की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि वह 9 अगस्त को सुबह से एक दिन का निर्जला उपवास करेंगे. इसके जरिए वह आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रति अपना समर्थन जाहिर करेंगे और उनकी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे.

विधायक ने कहा कि उनका निर्जला अनशन एक दिन तक चलेगा. इसके बाद विधानसभा का सदन 12 अगस्त को समाप्त होने के बाद वह छात्रों के पक्ष में आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने संकेत दिया कि छात्रों की मांगों को लेकर वह आगे भी मुखर रहेंगे.

बता दें कि छात्रों का आंदोलन पिछले 15 दिनों से जारी है. नियुक्ति प्रक्रिया और JPSC-JSSC से जुड़े विवादों को लेकर प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई स्तर पर बातचीत के बावजूद अभी तक ऐसा समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे आंदोलन समाप्त हो सके.

सरकार और छात्रों के बीच नहीं निकला ठोस समाधान

JPSC-JSSC विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों पर सरकार के साथ लगातार बातचीत हुई है. हालांकि, अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी है. इसी वजह से छात्र आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं.

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जयराम महतो के निर्जला अनशन के ऐलान को आंदोलनरत छात्रों के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है. वह 9 अगस्त को पुराने विधानसभा परिसर में सुबह 6 बजे से बैठेंगे. उनका कहना है कि छात्रों के मुद्दे को लेकर आगे भी उनकी सक्रियता जारी रहेगी.

विधायक ने साफ किया है कि सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद वह छात्रों के पक्ष में व्यापक आंदोलन करेंगे. ऐसे में 12 अगस्त के बाद JPSC-JSSC नियुक्ति विवाद को लेकर आंदोलन और तेज होने की संभावना है. फिलहाल, 9 अगस्त को जयराम महतो के प्रस्तावित निर्जला अनशन पर सभी की नजरें रहेंगी.

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