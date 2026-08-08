scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एक्टिंग करने की धुन, 900 KM दूर जा पहुंचा लड़का, पुलिस ने पिता को भेजा संदेश

Taarak Mehta Minor Boy Viral News: MP के छिंदवाड़ा से 900 KM दूर मुंबई फिल्म सिटी पहुंचा 16 साल का नाबालिग. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम करने की थी चाहत, मुंबई पुलिस ने पति का लगाया कॉल...

Advertisement
X
छिंदवाड़ा का नाबालिग मुंबई फिल्म सिटी में अकेला घूमता मिला.(Photo:ITG)
छिंदवाड़ा का नाबालिग मुंबई फिल्म सिटी में अकेला घूमता मिला.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश से एक्टिंग में करियर बनाने के लिए घर छोड़कर आए 16 वर्षीय लड़के को मुंबई में पाया गया है. लापता बताए गए इस लड़के को फिल्म सिटी में ढूंढा गया. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में अभिनय करना चाहता था.

पुलिस को यह लड़का गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में अकेला घूमता हुआ मिला. सूचना मिलने पर एक मोबाइल यूनिट मौके पर पहुंची और युवक को पूछताछ के लिए आरे पुलिस स्टेशन ले आई.

उसने पुलिस को बताया कि वह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला है, जो मुंबई से लगभग 900 किलोमीटर दूर है. उसने बताया कि वह गुरुवार दोपहर स्कूल जाने के बहाने घर से निकला था.

सम्बंधित ख़बरें

bagha aka tanmay vekaria
पिता के निधन से दर्द में 'तारक मेहता...' के 'बाघा', हुए भावुक
Dilip Joshi-Asit Modi get into big fight over leaves on Taarak Mehta sets: Report
18 साल से 'तारक मेहता' की बादशाहत, भावुक हुए 'जेठालाल'
दिलीप जोशी, दिशा वकानी
विवादों में TMKOC, 'दयाबेन' की वापसी से बनेगी बिगड़ी बात?
Shailesh lodha luxurious house
सरस्वती की विशाल मूर्ति के साथ स्पेशल 'रेड रूम', लग्जूरियस है तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा का घर
Amit Bhatt,Deepika Chikhalia
Film Wrap: स्पाइडरमैन ने छुए 'बापूजी' के पैर, रणबीर पर बोलीं दीपिका

स्कूल न जाकर वह छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़कर नागपुर गया. इसके बाद उसने मुंबई के लिए कनेक्टिंग ट्रेन ली और अगले दिन सुबह गोरेगांव स्टेशन पहुंचा. वहां से वह पैदल फिल्म सिटी तक पहुंच गया.

लड़के ने पुलिस को बताया कि वह लोकप्रिय सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अभिनय का मौका पाना चाहता था.

Advertisement

पुलिस के संपर्क करने पर लड़के के पिता ने पुष्टि की कि वह गुरुवार से लापता था. फिलहाल लड़का आरे पुलिस की निगरानी में सुरक्षित है, जबकि उसके पिता उसे वापस ले जाने के लिए मुंबई आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    गटर की कुई में दबा मजदूर... 20 फीट गहराई में दबा सिकंदर अली, मिट्टी बार-बार धंसने से बढ़ी चुनौती |
    सावन में नगर भ्रमण पर क्यों निकलते हैं बाबा महाकाल? देखें अद्भुत अविश्‍वसनीय अकल्‍पनीय |
    होर्मुज में UAE के जहाज पर अटैक, ईरान बोला- जब तक नहीं सुधरेगा US का रवैया, रास्ता नहीं खुलेगा |
    Delhi-NCR में भारी बारिश से जलभराव, टूटा 15 साल का रिकॉर्ड! |
    Film Wrap: केबीसी में आमिर-सनी को मिली वॉर्निंग! क्रिकेटर को डेट करने पर मृणाल ने दी सफाई |
    प्रीति जिंटा ने किया आमिर को इग्नोर! वायरल दावे पर बरसीं एक्ट्रेस, बोलीं- ये ठीक नहीं |
    रांची: JPSC-JSSC विवाद में जयराम महतो का बड़ा ऐलान, 9 अगस्त को करेंगे निर्जला अनशन |
    Snakes In Home: रसोई में ये 6 चीजें रखने से खिंचे चले आते हैं सांप, तुरंत हटाएं वरना आपका घर बन जाएगा सांपों का अड्डा |
    राजा रघुवंशी के नाम से शुरू किया था ढाबा, अवैध शराब परोसते पकड़ाए भाई, सचिन और विपिन भेजे गए जेल |
    UPI रहेगा पूरी तरह फ्री... आम लोगों पर कोई चार्ज नहीं, मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर भी कन्फ्यूजन खत्म
    Advertisement