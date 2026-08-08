'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एक्टिंग करने की धुन, 900 KM दूर जा पहुंचा लड़का, पुलिस ने पिता को भेजा संदेश

मध्य प्रदेश से एक्टिंग में करियर बनाने के लिए घर छोड़कर आए 16 वर्षीय लड़के को मुंबई में पाया गया है. लापता बताए गए इस लड़के को फिल्म सिटी में ढूंढा गया. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में अभिनय करना चाहता था.

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पुलिस को यह लड़का गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में अकेला घूमता हुआ मिला. सूचना मिलने पर एक मोबाइल यूनिट मौके पर पहुंची और युवक को पूछताछ के लिए आरे पुलिस स्टेशन ले आई.

उसने पुलिस को बताया कि वह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला है, जो मुंबई से लगभग 900 किलोमीटर दूर है. उसने बताया कि वह गुरुवार दोपहर स्कूल जाने के बहाने घर से निकला था.

स्कूल न जाकर वह छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़कर नागपुर गया. इसके बाद उसने मुंबई के लिए कनेक्टिंग ट्रेन ली और अगले दिन सुबह गोरेगांव स्टेशन पहुंचा. वहां से वह पैदल फिल्म सिटी तक पहुंच गया.

लड़के ने पुलिस को बताया कि वह लोकप्रिय सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अभिनय का मौका पाना चाहता था.

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पुलिस के संपर्क करने पर लड़के के पिता ने पुष्टि की कि वह गुरुवार से लापता था. फिलहाल लड़का आरे पुलिस की निगरानी में सुरक्षित है, जबकि उसके पिता उसे वापस ले जाने के लिए मुंबई आ रहे हैं.

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