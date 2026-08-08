प्रीति जिंटा ने किया आमिर को इग्नोर! वायरल दावे पर बरसीं एक्ट्रेस, बोलीं- ये ठीक नहीं

सिनेमाघरों में 14 अगस्त का दिन बॉलीवुड के लिए बेहद अहम होने वाला है. उस दिन दो फिल्में- आवारापन 2 और बंटवारा 1947 रिलीज हो रही हैं. दोनों ही फिल्मों का क्रेज इस समय काफी ज्यादा है. हाल ही में बंटवारा 1947 की पूरी टीम कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने भी पहुंची.

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फिल्म बंटवारा 1947 के लिए आमिर खान, सनी देओल और प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन के पॉपुलर गेम शो में आए थे. सेट के अंदर जाने से पहले सभी सितारे पैप्स से भी मिले और साथ फोटो भी खिंचवाई. लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना भी घटी, जिसे बाद में खूब सुर्खियां मिलीं.

क्यों चर्चे में प्रीति जिंटा?

दरअसल पैप्स से मुलाकात के बीच, प्रीति जिंटा और आमिर खान का एक वीडियो सामने आया. इसमें दावा किया गया कि प्रीति ने आमिर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गईं. वीडियो में प्रीति पैप्स से पूछती दिखीं कि आखिर उन्हें जाना कहां है? जिसके बाद वो वहां से चली गईं और आमिर भी देखते रह गए. ये वीडियो जमकर वायरल हुआ. कई लोगों को लगा कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान, दोनों में खटपट हो गई या नहीं.

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प्रीति ने लगाई क्लास

इस वायरल दावे पर प्रीति जिंटा का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने इस टाइप के वीडियो को क्लिकबेट कहकर फटकारा है. एक्ट्रेस ने दावे को झूठा बुलाते हुए ये साफ किया कि उन्होंने आमिर खान को वहां नहीं देखा था, एक्टर को इग्नोर नहीं किया गया. प्रीति जिंटा ने वीडियो के कमेंट में लिखा- इस तरह का क्लिकबेट कंटेंट ठीक नहीं है.

'मैं आमिर से नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं जल्दी में थी. मुझे अंदर कुछ शॉट्स शूट करने थे और उसके बाद बटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए फ्लाइट पकड़नी थी. अगली बार अगर आपका मकसद किसी भी तरह की नेगेटिविटी फैलाना है, तो प्लीज मुझसे रुककर फोटो खिंचवाने की उम्मीद ना करें. मेरे दिल में आमिर के लिए बहुत प्यार और सम्मान है, इसलिए इस तरह की बात करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है.'

वैसे बंटवारा 1947 फिल्म प्रीति जिंटा और उनके फैंस के लिए काफी खास है. इस फिल्म से वो एक लंबे समय बाद बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं. इसमें उनकी जोड़ी सनी देओल संग बनी हैं, जिनके साथ वो कई साल पहले भी दिख चुकी हैं. ये फिल्म आमिर खान ने प्रोड्यूस, तो राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की है.

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