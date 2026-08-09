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क्या यश ने 'एनिमल' वाले रणबीर कपूर की नकल की? टॉक्सिक के न्यूड लुक पर हुए ट्रोल

'टॉक्सिक' ट्रेलर में यश के शर्टलेस लुक को देखकर फैंस उनकी तुलना रणबीर कपूर के 'एनिमल' अवतार से कर रहे हैं. जहां कुछ लोगों ने इसे 'कॉपी' कहा, वहीं कुछ लोगों ने यश का बचाव करते हुए कहा कि वह दिखा सकते हैं कि 'असली एनिमल कैसा दिखता है.'

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यश ने रणबीर को किया कॉपी? (Photo: Screengrab)
यश ने रणबीर को किया कॉपी? (Photo: Screengrab)

यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' अपने जबरदस्त और शानदार ट्रेलर की वजह से चर्चा में है, लेकिन एक खास सीन ने फैंस के बीच काफी चर्चा छेड़ दी है. ट्रेलर में यश का बिना शर्ट वाला लुक रणबीर कपूर के 'एनिमल' वाले लुक जैसा लग रहा है. 'टॉक्सिक' के ट्रेलर में यश बिना शर्ट के खड़े होकर हाथ में बोतल पकड़े हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स को सेंसर किया गया है.

'टॉक्सिक' का ट्रेलर देखने के बाद फैन्स ने इंटरनेट पर 'टॉक्सिक' में यश के किरदार और 'एनिमल' में रणबीर कपूर के किरदार की तुलना करना शुरू कर दिया. दोनों एक्टर्स के बिना शर्ट वाले सीन की तस्वीरें साथ में शेयर करते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, 'यश ने रणबीर की नकल करने और उनसे प्रेरणा लेने में PhD कर ली है.' दूसरे ने लिखा, 'इस सीन को देखकर मुझे 'एनिमल' में रणबीर कपूर का सीन याद आ गया.'

फैंस ने सवाल उठाना शुरू किया
यश के न्यूड वाले लुक ने कुछ फैन्स को सवाल उठाने पर भी मजबूर किया, जिसमें एक ने पूछा, 'क्या 'एनिमल' से नकल की है?' दूसरे ने ट्वीट किया, 'भाई को लगता है कि वह रणबीर कपूर है.' हालांकि, हर किसी ने इस तुलना को नकारात्मक रूप से नहीं देखा; एक फैन ने 'टॉक्सिक' स्टार की तारीफ करते हुए लिखा, 'यश रणबीर को दिखाएंगे कि असली 'एनिमल' कैसा दिखता है.'

कब रिलीज होगी फिल्म?
इस फिल्म को KVN प्रोडक्शंस के तहत वेंकट के. नारायण और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के तहत यश ने प्रोड्यूस किया है. टेक्निकल टीम में सिनेमैटोग्राफर राजीव रवि, म्यूज़िक कंपोजर रवि बसरूर और एडिटर उज्ज्वल कुलकर्णी शामिल हैं, जबकि एक्शन कोरियोग्राफी जे. जे. पेरी, अनबारिव, केचा खमफकडी और अमृत सिंह ने की है.

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सितारों की दिखेगी फौज
यश की 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फ़ॉर ग्रोन-अप्स' एक पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और यश और मोहनदास ने लिखा है. गोवा की क्राइम अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर बनी इस फ़िल्म में यश 'राया' के रोल में हैं, साथ ही नयनतारा 'गंगा' के रोल में, कियारा आडवाणी 'नादिया' के रोल में, हुमा कुरैशी 'एलिज़ाबेथ' के रोल में, रुक्मिणी वसंत 'मेलिसा' के रोल में और तारा सुतारिया 'रेबेका' के रोल में हैं.

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कई बार टलने के बाद, 'टॉक्सिक' अब 26 अगस्त, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होने वाली है.

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