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टॉक्सिक में कियारा के इंटीमेट सीन्स, पति सिद्धार्थ पर उठे सवाल, ट्रोलिंग से यश को पड़ा फर्क?

टॉक्सिक के गाने तबाही में कियारा और यश के इंटीमेट सीन्स पर बहुत बवाल हुआ था. उनके लिए तरह-तरह की बातें लिखी गईं और सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी इस मामले में घसीटा गया. अब इस पूरे विवाद पर यश ने चुप्पी तोड़ते हुए कियारा को सपोर्ट किया है.

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कियारा ने झेला ट्रोलिंग का दर्द (Photo: ITGD)
कियारा ने झेला ट्रोलिंग का दर्द (Photo: ITGD)

यश की फिल्म टॉक्सिक इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है. बीते दिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिससे उम्मीदें तो कुछ और थीं. लेकिन उसमें हमें कुछ और ही नजर आया, जो वाकई सरप्राइज करने वाला था. टॉक्सिक के ट्रेलर में इंटीमेसी पूरी तरह गायब हुई और स्टोरी ने पूरी कमान संभाली. 

कियारा को मिली नफरत!

यश की फिल्म टॉक्सिक के अभी तक जितने भी टीजर-गाने आए, उसमें सबसे ज्यादा इंटीमेट सीन्स नजर आए. कभी यश किसी लड़की के साथ गाड़ी में दिखे, तो कभी कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया संग रोमांटिक अंदाज में नजर आए. इन सीन्स के कारण फिल्म पर सवाल भी उठने लगे कि क्या टॉक्सिक सिर्फ इंटीमेट सीन्स से भरी है? इसमें सबसे ज्यादा बवाल कियारा के साथ हुआ. उनका गाना तबाही इंटीमेट सीन्स से भरा हुआ था. 

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टॉक्सिक में कियारा का पहला इम्प्रेशन ही काफी विवादित रहा. लोगों ने एक्ट्रेस के इंटीमेट सीन्स पर गंभीर सवाल उठाने शुरू किए. इसमें उनकी पर्सनल लाइफ को घसीटा गया. उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा पर कई मीम्स बने. कई दिनों तक ट्रोल्स के निशाने पर सिर्फ कियारा आडवाणी ही नजर आईं. लेकिन टॉक्सिक के ट्रेलर लॉन्च पर यश ने उन्हें सपोर्ट किया. 

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यश ने की कियारा की तारीफ

यश ने पब्लिक के सामने कियारा के डेडीकेशन की जमकर तारीफ की. उन्होंने एक्ट्रेस के एक्टिंग को लेकर कमिटमेंट और सीन्स में इनवॉल्वमेंट को सहारा. केजीएफ स्टार ने सबके सामने कियारा को अपने क्राफ्ट के लिए ईमानदार रहने को कहा. यश ने कहा- कियारा आपने जिस तरह का रोल आपने इस फिल्म में निभाया है, जिसकी झलक मैंने ट्रेलर में भी देखी. आप कितनी डेडीकेटेड हैं. 

'मैंने आपको कड़ी मेहनत करते देखा है. जब हमने इतनी एक्ट्रेसेस को लेने का फैसला किया, तब थोड़ा डाउट था कि कैसे इनके किरदारों को बैलेंस करेंगे. लेकिन कियारा आप इतनी जमीन से जुड़ी इंसान हैं, उन्होंने खुद को इसमें सरेंडर किया. जिस तरह फिल्म में कियारा ने काम किया, ना चाहते हुए भी जिन चीजों से बतौर एक्टर आपको गुजरना पड़ा, उसकी परवाह मत करना. आप जिस चीज में भरोसा करती हैं, आपको करते रहना चाहिए. लोग आपको सराहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे.'

बात करें फिल्म टॉक्सिक की, तो इसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 26 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसमें यश का डबल रोल है. 

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