Best Monsoon Destinations in Goa: सोलो ट्रिप के लिए परफेक्ट हैं गोवा की ये शांत जगहें, बारिश में दिखता है जन्नत जैसा नजारा

Best Monsoon Destinations in Goa मॉनसून में घूमने के लिए मेघालय ही नहीं बल्कि गोवा भी बेहद सही जगह है. इस दौरान यहां एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दें. गोवा में सिर्फ बीच ही नहीं बल्कि कई ऐसी जगहें है, जो इन दिनों घूमने के लिए बेहतरीन है. बारिश के मौसम में गोवा की कई ऐसी जगहें हैं, जो हरियाली, बादलों और शांत माहौल की वजह से और भी खूबसूरत हो जाती हैं.

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खासकर अगर आपको भीड़ से दूर प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है, तो ये जगहें आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगी. अगर आप सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो गोवा की इन शांत जगहों का दीदार करना बिल्कुल भी मिस न करें, जहां का सुकून भरा माहौल और सुदंरता दोनों ही आपको अपना फैन बना लेंगे.

दूधसागर झरना

गोवा की सबसे फेमस जगहों में शामिल दूधसागर जलप्रपात बारिश के मौसम में अपने पूरे शबाब पर होता है. लगभग 310 मीटर ऊंचाई से गिरता यह चार-स्तरीय झरना दूर से देखने पर दूध की सफेद धारा जैसा नजर आता है, इसलिए इसका नाम 'दूधसागर' पड़ा. मानसून के दौरान यहां पानी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है और आसपास की पहाड़ियां घने जंगल और बादलों से ढक जाती हैं.

ताम्बडी सुरला मंदिर

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अगर आपको इतिहास और शांति दोनों पसंद हैं, तो ताम्बडी सुरला मंदिर जरूर जाएं. यह 13वीं शताब्दी का भगवान शिव को समर्पित मंदिर गोवा के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है. काले बेसाल्ट पत्थरों से बने इस मंदिर की नक्काशी बेहद शानदार है. चारों तरफ घना जंगल, बारिश की फुहार और पक्षियों की आवाज इस जगह को और भी खास बना देती है. मानसून में यहां का प्राकृतिक माहौल किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है.

एडवेंचर्स व्यू पॉइंट

मानसून में एडवेंचर्स व्यू पॉइंट से गोवा की हरियाली और घाटियों का नजारा देखने लायक होता है. यहां से दूर-दूर तक फैले पहाड़, बादलों की चादर और बारिश से धुले जंगल दिखाई देते हैं. अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं या सिर्फ प्रकृति के बीच कुछ देर शांति से बैठना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन है. सुबह और शाम के समय यहां का सीन सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है.

काबो दे रामा किला

दक्षिण गोवा में स्थित काबो दे रामा किला इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का शानदार कॉम्बिनेशन है. माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान इस इलाके में कुछ समय बिताया था, इसलिए इस किले का नाम काबो दे रामा पड़ा. बारिश के मौसम में यहां की हरी-भरी चट्टानें, ऊंची समुद्री लहरें और ठंडी हवाएं इस जगह को बेहद खूबसूरत बना देती हैं. यहां से अरब सागर का नजारा काफी शानदार दिखाई देता है.

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सिओलिम की सड़कें

अगर आप बिना किसी जल्दी के सिर्फ ड्राइव या वॉक का मजा लेना चाहते हैं, तो सिओलिम की सड़कें आपके लिए परफेक्ट हैं. दोनों तरफ नारियल के पेड़, पुराने पुर्तगाली शैली के घर, हरी-भरी वादियां और हल्की बारिश इस रास्ते को बेहद खूबसूरत बना देती हैं. यह इलाका उन लोगों को खास पसंद आता है जो शोर-शराबे से दूर गोवा की असली और शांत जिंदगी को महसूस करना चाहते हैं. यहां छोटी-छोटी कैफे और लोकल गांवों का माहौल भी देखने लायक होता है.

यात्रा के दौरान रखें ये छोटी-सी सावधानी

मानसून में कुछ इलाकों की सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं.

तेज बारिश के दौरान स्कूटर की बजाय कैब लेना बेहतर रहता है.

रेनकोट, छाता और वाटरप्रूफ जूते साथ रखें ताकि यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे

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