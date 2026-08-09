Aaj ka Rashifal 9 अगस्त 2026: कर्क राशि वाले आज उधार लेन-देन से बचें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष
मन की टेंशन दूर होगी. भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा ना करें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार संबंधी कार्यों फिर से विचार करने का दिन है.
जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग - मरून
उपाय- भगवान सूर्य को अर्घ्य दें
वृष
धन संबंधी फैसले सोच समझ कर करें. अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी. जीवन में सुख बढ़ेगा. कोई बड़ा काम करने की योजना बनेगी. सेहत का ध्यान रखें. व्यापार में और ध्यान देना होगा.
जरूरी टिप-कम बोलें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं
मिथुन
हर काम सावधनी से करें. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. सेहत पर ध्यान दें. व्यापार में नकुसान हो सकता है.
जरूरी टिप- जल्दाबाजी से बचें
शुभ रंग- हल्का लाल
उपाय-किसी गरीब को भोजन दान करें
कर्क
मानसिक तनाव कम होगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. उधार लेन-देन से बचें. हर काम सोच समझ कर करें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ का योग है.
जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय-गाय को रोटी खिलाएं
सिंह
किसी काम में व्यस्त रहेंगे. किसी से मतभेद हो सकता है. परिवार को और वक्त दें. क्रोध की वजह से काम बिगड़ सकता है. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.
जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- लाल
उपाय-पक्षियों को दाना खिलाएं
कन्या
मन की चिंता दूर होगी. प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेगा. मान-सम्मान मिलेगा. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.
जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय-किसी गरीब को भोजन दान करें
तुला
परिवार से संबंधित काम बनेंगे. मन उत्साहित रहेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. नई योजना बनने का समय है. लाभ में वृद्धि होगी. व्यापार से जुड़े फैसले करने का समय है.
जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें
वृश्चिक
मित्रों से किसी विषय पर चर्चा होगी. धन लाभ के रास्ते बनेंगे. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. किसी बात को लेकर अड़े ना रहें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में निवेश की स्थिति बनेगी.
जरूरी टिप- नेगेविट विचारों से बचें
शुभ रंग- हल्का पीला
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं
धनु
प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. मन की चिंता दूरी होगी. धन लाभ का योग है. कुछ नया करने की योजना बनेगी. विदेश से संबंधित कार्य सफल होंगे. व्यापार में लाभ का योग.
जरूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण रखें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- चींटियों को गुड़ और आटा मिला कर खिलाएं
मकर
महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. विदेश से संबंधित काम में लाभ होगा. सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.
जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- सी ग्रीन
उपाय-किसी गरीब को फल दान करें
कुंभ
मित्रों की मदद से काम बनेंगे. सेहत के मामले में ध्यान दें. जल्दबाजी में फैसला ना करें. करियर के मामले में सोच समझ कर निर्णय लें. अपने मन की बात सबसे ना कहें. व्यापार में हानि हो सकती है.
जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- नीला
उपाय-किसी गरीब को भोजन कराएं
मीन
धन लाभ का योग है. किसी काम में व्यस्त रहेंगे. तरक्की के लिए नई योजनाएं बनेगी. संतान से सुख मिलेगा. किसी विवाद को बढ़ावा ना दें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.
जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं
आज का उपाय
यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो रविवार के दिन व्रत रखें. लाल या पीले रंग के कपड़े पहनें. सूर्य देव को जल अर्पित करें. ऊं घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी गरीब को भोजन दान करें.