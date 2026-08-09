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Famous Historical Places in India: दुनियाभर में फेमस हैं भारत के ये 10 ऐतिहासिक स्थल, अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर करें शामिल

Famous Historical Places in India: भारत का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही दिलचस्प इसकी ऐतिहासिक इमारतें और धरोहरें भी हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद ये स्मारक अपनी अनोखी वास्तुकला, खूबसूरती और इतिहास के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं.

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भारत की ये 10 ऐतिहासिक जगहें हर किसी को देखनी चाहिए (Photo-ITG)
भारत की ये 10 ऐतिहासिक जगहें हर किसी को देखनी चाहिए (Photo-ITG)

Famous Historical Places in India: भारत अपनी खूबसूरत जगहों के साथ-साथ ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों के लिए भी दुनियाभर में जाना जाता है. देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद ये धरोहरें भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला की कहानी बयां करती हैं. कहीं मुगल दौर की भव्यता देखने को मिलती है तो कहीं राजपूताना शैली की खूबसूरती लोगों का ध्यान खींचती है. अगर आपको इतिहास और घूमने-फिरने में दिलचस्पी है तो भारत की इन 10 ऐतिहासिक जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल जरूर करें.

लाल किला (दिल्ली)
दिल्ली का लाल किला भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है. लाल बलुआ पत्थरों से बना यह विशाल किला मुगल दौर की शान को दिखाता है. इसके अंदर महल, बगीचे और कई खूबसूरत इमारतें हैं. आज यह देश के लिए खास महत्व रखता है और हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं.

कुतुब मीनार (दिल्ली)
दिल्ली की कुतुब मीनार अपनी ऊंचाई और शानदार नक्काशी के लिए जानी जाती है. लगभग 72.5 मीटर ऊंची यह मीनार कई मंजिलों में बनी है और इसकी दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और शिलालेख देखने को मिलते हैं. इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह जगह खास है.

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ताजमहल (आगरा)
आगरा का ताजमहल भारत की पहचान बन चुका है. सफेद संगमरमर से बनी यह खूबसूरत इमारत मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाई थी. बड़े गुंबद और चारों ओर बने मीनारों के साथ ताजमहल की खूबसूरती देखने लायक है. इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है.

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गेटवे ऑफ इंडिया (मुंबई)
मुंबई के समुद्र किनारे बना गेटवे ऑफ इंडिया शहर की सबसे मशहूर पहचान में से एक है. यह भव्य मेहराब 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था. इसके आसपास समुद्र का खूबसूरत नजारा और मुंबई की हलचल इसे घूमने के लिए खास बनाती है.

इंडिया गेट (दिल्ली)
नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट एक प्रसिद्ध युद्ध स्मारक है. इसे प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था. शाम के समय यहां का माहौल खास होता है और बड़ी संख्या में लोग आसपास घूमने और समय बिताने पहुंचते हैं.

आमेर किला (जयपुर)
जयपुर के पास पहाड़ी पर बना आमेर किला राजपूताना वास्तुकला का शानदार उदाहरण है. किले के अंदर बड़े आंगन, महल और शीशे से सजे खूबसूरत हिस्से देखने को मिलते हैं. पहाड़ी पर बने इस किले से आसपास का नजारा भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है.

हवा महल (जयपुर)
जयपुर का हवा महल अपनी अनोखी खिड़कियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी इस पांच मंजिला इमारत में 953 छोटी-छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है. इन खिड़कियों की वजह से हवा महल को 'पैलेस ऑफ विंड्स' भी कहा जाता है.

मैसूर पैलेस (मैसूर)
मैसूर का भव्य मैसूर पैलेस वोडेयार राजवंश से जुड़ा हुआ है. महल के अंदर की सजावट, गुंबद और शानदार वास्तुकला देखने लायक है. खास मौकों पर जब इसे रोशनी से सजाया जाता है, तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है.

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कोणार्क सूर्य मंदिर (ओडिशा)
ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है. 13वीं सदी में बना यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है. इसे एक विशाल पत्थर के रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें पहिए और घोड़ों की शानदार नक्काशी देखने को मिलती है.

चारमीनार (हैदराबाद)
हैदराबाद के बीचों-बीच स्थित चारमीनार शहर की सबसे खास ऐतिहासिक पहचान है. 1591 में बना यह स्मारक चार ऊंची मीनारों और चारों दिशाओं में बने मेहराबों के लिए जाना जाता है. इसके आसपास का बाजार और पुराना शहर इस जगह को और भी खास बनाते हैं.

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