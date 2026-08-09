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मिर्जापुर द मूवी: ट्रेलर से पहले 4 पोस्टर्स ने उड़ाया गर्दा, कालीन भैया और गुड्डू पंडित का दिखा खौफनाक अंदाज

त्रिपाठी परिवार की वापसी हो रही है और इस बार वे बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं. OTT की दुनिया में क्रांति लाने के बाद 'मिर्जापुर' की दुनिया अब सिनेमाघरों में कदम रखने जा रही है.

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मिर्जापुर फिल्म कब होगी रिलीज (Photo: x/@excelmovies)
मिर्जापुर फिल्म कब होगी रिलीज (Photo: x/@excelmovies)

मिर्जापुर: द मूवी' का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है. मेकर्स ने चार शानदार नए पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें इस फ़्रैंचाइजी के सबसे मशहूर किरदार - कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), मुन्ना भैया (दिव्येंदु), गुड्डू पंडित (अली फजल) और बबलू पंडित (जितेंद्र कुमार) - नजर आ रहे हैं.

11 अगस्त, 2026 को आने वाले मचअवेटेड ट्रेलर से पहले इन नए पोस्टरों ने बड़े पर्दे पर 'मिर्जापुर' की दुनिया की वापसी को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है. फ़्रैंचाइजी की पहचान बन चुके किरदारों की वापसी के साथ इन पोस्टरों में मिर्जापुर के राजा, राजकुमार और शेर फिर से एक्शन में दिख रहे हैं.

फिर दिखेगा खून खराबा
मेकर्स ने जो पोस्टर जारी किए है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार फिर सत्ता, बदला, खून-खराबा और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. सबसे खास बात ये है कि कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित जैसे पॉपुलर किरदार फिर आमने-सामने होंगे. फैंस को इनके बीच जबरदस्त लड़ाई देखने की उम्मीद है.

कौन-से किरदार आएंगे नजर?
'मिर्जापुर: द मूवी' दर्शकों को सीजन 1 की दुनिया में वापस ले जाती है और फ़्रैंचाइजी के सबसे मशहूर किरदारों - गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया और कालीन भैया - को एक साथ लाती है. फ़िल्म में जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़, श्वेता त्रिपाठी, सोनल एस. चौहान, अनंग्शा बिस्वास, शाजी चौधरी, सत्येंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह भी नजर आने वाले हैं.
पहले से खतरनाक होगा गुड्डू भैया का किरदार
वहीं मिर्जापुर: द मूवी के टीजर को पहले ही धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल चुका है. जानकारी ये है कि इस कहानी में अली फजल का किरदार, गुड्डू भैया अब और भी खतरनाक होने वाला है. कहा जा रहा है कि फिल्म में गुड्डू भैया का किरदार, वेब सीरीज से भी ज्यादा वायलेंट अंदाज में नजर आने वाला है.

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कब रिलीज होगी फिल्म?
मेकर्स ने पोस्टर जारी करते ही इस फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है. कैप्शन के मुताबिक 'ट्रेलर 11 अगस्त को आएगा. वहीं फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे हिंदी के साथ ही तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा.

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