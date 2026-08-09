शिवरात्रि से पहले हरिद्वार में उमड़ा डाक कांवड़ियों का सैलाब, शंकराचार्य चौक पर संभालना मुश्किल हुआ ट्रैफिक

हरिद्वार में सावन कांवड़ मेले का अंतिम दौर शुरू हो चुका है. इसी के साथ डाक कांवड़ का अंतिम चरण भी जोर पकड़ रहा है. 11 अगस्त को शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाना है. इसके चलते गंगाजल लेने के लिए बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं.

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इस समय हरिद्वार की सड़कों पर चारों तरफ डाक कांवड़ियों का रेला नजर आ रहा है. खासकर बाइक से पहुंचने वाले शिवभक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शंकराचार्य चौक पर भी बड़ी संख्या में बाइक सवार कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था संभालना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है.

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शंकराचार्य चौक पर हालात ऐसे हैं कि पूरा इलाका कांवड़ियों और वाहनों की भीड़ से भरा नजर आ रहा है. बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगाजल लेने के लिए हर की पैड़ी की ओर जा रहे हैं. इसके कारण चौक और आसपास की सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है.

साढ़े तीन करोड़ कांवड़िए पहुंच चुके हरिद्वार

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प्रशासन के मुताबिक, अब तक करीब साढ़े तीन करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं. हालांकि डाक कांवड़ के अंतिम चरण में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अभी लगातार बढ़ रही है. बाइक सवार कांवड़ियों का बड़ा जत्था हरिद्वार पहुंच रहा है.

डाक कांवड़िए कम समय में गंगाजल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. शिवरात्रि के दिन अपने-अपने क्षेत्र के शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का हरिद्वार आने का सिलसिला तेज हो गया है. इसी वजह से शहर के प्रमुख रास्तों पर वाहनों और कांवड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है.

शंकराचार्य चौक पर मौजूद स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि डाक कांवड़ के अंतिम दौर में भीड़ कितनी बढ़ गई है. बड़ी संख्या में शिवभक्त हर की पैड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां से गंगाजल लेकर वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं.

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पुलिस के लिए बढ़ी ट्रैफिक संभालने की चुनौती

सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि डाक कांवड़ मेला चल रहा है और अब बाइक से आने वाले कांवड़ियों की संख्या काफी बढ़ गई है. इन वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है. हालांकि, कुछ लोग अपने वाहनों के साथ शहर की ओर चले जाते हैं, जिससे ट्रैफिक अव्यवस्थित होने लगता है.

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उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार यातायात व्यवस्था संभालने में लगी हुई है. स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे इस दौरान अपना वाहन लेकर शहर की ओर न आएं, क्योंकि भीड़ के चलते उन्हें खुद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

सीओ सिटी के मुताबिक, कांवड़ यात्रा फिलहाल अच्छी तरह चल रही है. श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए अलग-अलग स्थानों पर डायवर्जन किया गया है. पुलिस की टीमें तैनात हैं और शिवभक्तों की बढ़ती संख्या के बीच व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है.

हर की पैड़ी की ओर बढ़ रहा शिवभक्तों का सैलाब

कांवड़ मेले के अंतिम चरण में डाक कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ हरिद्वार में भीड़ का दबाव और बढ़ गया है. शंकराचार्य चौक इसका बड़ा उदाहरण है, जहां बड़ी संख्या में बाइक सवार कांवड़िए गंगाजल लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं.

हरिद्वार पहुंच रहे ये शिवभक्त गंगा जल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे. इसके बाद 11 अगस्त को शिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा. श्रद्धालु शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी आस्था पूरी करने की तैयारी में हैं.

डाक कांवड़ के अंतिम चरण में अभी भी बड़ी संख्या में कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला जारी है. ऐसे में आने वाले समय में शहर की सड़कों पर भीड़ और बढ़ने की संभावना है. पुलिस ने स्थानीय लोगों से सहयोग करने और अनावश्यक रूप से वाहन लेकर भीड़ वाले इलाकों में नहीं आने की अपील की है.

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