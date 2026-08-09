कल का मौसम: 10 अगस्त को यूपी के 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, लखनऊ समेत इन शहरों का अपडेट देखें

उत्तर प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लखनऊ केंद्र के अनुसार 10 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों के कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और बौछारों की संभावना बनी रहेगी. कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति भी बन सकती है.

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IMD की 9 अगस्त को जारी दैनिक मौसम रिपोर्ट के मुताबिक, 10 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है. साथ ही दोनों संभागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है.

पश्चिमी यूपी में इन जिलों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज और औरैया में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है.

पूर्वी यूपी में भी मौसम रहेगा सक्रिय

पूर्वी और मध्य यूपी के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इनमें जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और चंदौली शामिल हैं. वहीं ललितपुर और सोनभद्र में लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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14 जिलों में येलो अलर्ट

IMD ने जिन जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, उनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र शामिल हैं. इन जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन भी हुआ. सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर बारिश इटावा के ताखा में दर्ज की गई. महोबा और कन्नौज में 2-2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई.

लखनऊ का मौसम

लखनऊ और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम या रात में हल्की बारिश तथा गरज-चमक की संभावना है. अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम तापमान 28°C के आसपास रहने का अनुमान है.

किसानों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने की सलाह दी है. गरज-चमक के दौरान खुले खेतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है.

आम लोगों के लिए सावधानी

- जलभराव वाले रास्तों से बचें

- गैर जरूरी यात्रा टालें

- बिजली चमकने पर खुले स्थान पर न रहें

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- वाहन चलाते समय फिसलन और कम दृश्यता का ध्यान रखें

फिलहाल 10 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय बना रहने और कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

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