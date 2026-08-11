आखिर क्यों नहीं चला कर्मचारी का बहाना... पढ़िए मजेदार Viral चुटकुले

>कर्मचारी- हेलो बॉस, मुझे आतंकवादी ने पकड़ लिया है,

दोनों हाथ काट दिए, आंख फोड़ दी, किडनी निकाल ली...ए

बॉस- देख ले, हो सके तो आजा, आज ऑडिट है !!!

और पढ़ें

>लड़का- क्या तुम मेरी सैलरी से गुजारा कर लोगी?

लड़की- मैं तो कर लूंगी पर आपका क्या होगा?

>टीचर- 10 नंबर के एक प्रश्न का जवाब दो

स्टूडेंट- सर प्रश्न पूछो

टीचर- बताओ सबसे ज्यादा नकल कहां होती है?

स्टुडेंट- सर, व्हाट्स एप पर

टीचर- शाबाश, ...लो 10 में 10 नंबर !

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

>बॉयफ्रेंड- तुम्हें पता है कि संगीत में इतनी शक्ति होती है

कि पानी गरम हो सकता है.

गर्लफ्रेंड- जरूर, क्यों नहीं.

जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है,

तो पानी क्यों नहीं...!

>भोलू ने बहुत कठोर तपस्या की.

प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और बोले- मांगो वत्स, क्या चाहिए?

भोलू- सिस्टम से चलिए प्रभु.

पहले तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं आती हैं, उनका क्या हुआ...?

Advertisement

>बेटा बियर पीकर घर लौटा था

मम्मी की डांट से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर पढ़ने लगा

मम्मी- बेटा तू फिर से पीकर आ गया.

बेटा- नहीं मम्मी नहीं मैनें नहीं पी है.

मम्मी- तो फिर सूटकेस खोलकर क्या पढ़ रहा है !

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)



---- समाप्त ----