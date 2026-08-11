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राजस्थान: 183 RAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदले असिस्टेंट कलेक्टर और SDM

राजस्थान में यह बड़ा फेरबदल 69 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के एक दिन बाद किया गया है. लगातार दूसरे दिन हुए बड़े बदलावों से राज्य के प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ गई है.

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मुख्यमंत्री कार्यालय के OSD को नई जिम्मेदारी. (FIile Photo)
मुख्यमंत्री कार्यालय के OSD को नई जिम्मेदारी. (FIile Photo)

राजस्थान सरकार ने मंगलवार को 183 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों का तबादला और पोस्टिंग की. इनमें अलग-अलग जिलों के कई असिस्टेंट कलेक्टर और सब-डिविजनल अधिकारी शामिल हैं. कार्मिक विभाग ने तबादले और पोस्टिंग के आदेश जारी किए.

आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी (OSD) योगेश कुमार श्रीवास्तव को श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है.

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में उप सचिव डॉ. अशोक कुमार को स्थानीय स्वशासन विभाग में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है.

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इसी तरह, कार्मिक विभाग में उप सचिव हरफूल पंकज को अलवर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि राजसमंद के अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) कोर्ट, पाली में नियुक्त किया गया है.

इस आदेश के तहत उन कई अधिकारियों को भी काम सौंपा गया है जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे.

यह फेरबदल कार्मिक विभाग द्वारा सोमवार देर रात 69 भारतीय वन सेवा अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के एक दिन बाद हुआ है.

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