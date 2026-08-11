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₹13 लाख सालाना की नौकरी छोड़ी, की AI की पढ़ाई... मिला 1.5 करोड़ का ऑफर

सोचिए आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली हो और आपकी नौकरी की शुरुआत 13 लाख रुपये के सालाना के पैकेज से हो. ज्यादातर छात्र इसकी अहमियत अच्छे से जानते होंगे लेकिन कई बार जब आपके दिमाग में कुछ और मजबूत करने का प्लान हो तो आपके लिए इन चीजों को छोड़ना आसान हो जाता है. इतने बड़े पैकेज को छोड़कर आदित्य अरेपल्ली ने AI से जुड़ी पढ़ाई करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका जाकर मास्टर्स किया. पढ़ाई के साथ कोडिंग और प्रोजेक्ट्स पर काम किया. अब उनकी सैलरी इतनी बढ़ गई है कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. 

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1.5 करोड़ का मिल गया पैकेज.
1.5 करोड़ का मिल गया पैकेज.

आज के समय में अच्छी कंपनी के साथ अच्छी नौकरी हर युवा का सपना होता है. खासकर जब आपकी नौकरी टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो और उसका सालाना पैकेज 13 लाख रुपये हो. लेकिन आजतक सोशल मीडिया पर इस तरह की घटना तेजी से सामने आ रही है कि युवा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए नौकरी तक छोड़ देते हैं. आदित्य अरेपल्ली ने भी कुछ ऐसा ही किया है. उन्होंने 13 लाख सालाना की नौकरी छोड़कर आगे अमेरिका जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करने का फैसला किया. उन्होंने अमेरिका से AI में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका ये फैसला आगे चलकर इतना सफल साबित होगा. अमेरिका में AI की पढ़ाई पूरी करने क बाद और अपनी स्किल्स को मजबूत करने के बाद उन्हें करीब 1.5 करोड़ रुपये के पैकेज वाली नौकरी का ऑफर मिलने का दावा किया गया है. 

कौन से कॉलेज से की है पढ़ाई? 

बता दें कि आदित्य अरेपल्ली ने IIIT धारवाड़ से कंप्यूटर साइंस में B.Tech की पढ़ाई पूरी की है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपने करियर की शुरुआत की. पहले तो उन्हें एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली जहां उन्हें 13 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला था. आदित्य ने इस कंपनी में करीब एक साल से ज्यादा समय तक काम किया. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा. 

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पढ़ाई के लिए छोड़ दी 13 लाख की नौकरी 

आदित्य को पहले ही इस बात का महसूस हुआ कि टेक्नोलॉजी की दुनिया तेजी से बदल रही है. आने वाले टाइम में एआई की भूमिका और ज्यादा बढ़ने वाली है. ऐसे समय में केवल नौकरी का अनुभव हासिल करना पर्याप्त नहीं था. वह एआई के क्षेत्र में आगे की जानकारी हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए वह अमेरिका चले गए. इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने और आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया.

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फिर मिला करोड़ों का पैकेज 

AI में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद आदित्य को अमेरिका में ही करीब 1.5 करोड़ रुपये के पैकेज वाली नौकरी का ऑफर मिला. अगर 13 लाख रुपये सालाना की शुरुआती वाली नौकरी ले लेते तो वह इतने आगे कैसे बढ़ पाते. इससे न केवल उनकी सैलरी में बढ़त हुई है बल्कि AI की पढ़ाई करने, नई स्किल्स सीखने, सर्टिफिकेशन हासिल करने और प्रोजेक्ट्स पर काम करने का पूरा सफर है.

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