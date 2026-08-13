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काजल के खुलासे-पवन सिंह का दर्द, रियलिटी शो कम, मोहल्ले की पंचायत बना 'भोजपुरी बवाल'

भोजपुरी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में कलाकारों की निजी जिंदगी और विवादों ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. शो शुरू होने से पहले इससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब वो सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं. क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम शो में सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के खुलासे हो रहे हैं.

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Bhojpur Bawal
Bhojpur Bawal

भोजपुरी सिनेमा के सितारों को एक मंच पर लाने वाला रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ इन दिनों अपने मनोरंजन से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में है. शो में गाने, डांस और टास्क नहीं, बल्कि कलाकारों की निजी जिंदगी, पुराने रिश्ते और इंडस्ट्री के अंदरूनी किस्से दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं. काजल राघवानी के खुलासों ने तो इस शो को जैसे रियलिटी शो से उठाकर मोहल्ले की पंचायत बना दिया है. 

2 अगस्त से शुरू हुए इस शो में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव जैसे चर्चित चेहरे नजर आ रहे हैं. शुरुआत में उम्मीद थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों का ये जमावड़ा दर्शकों का मनोरंजन करेगा. लेकिन शो के प्रोमो और एपिसोड सामने आते ही निजी आरोपों और पुराने विवादों ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.

काजल के आरोपों से मचा हंगामा
शो में काजल राघवानी ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. काजल के मुताबिक, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान किसिंग सीन के लिए उनकी सहमति नहीं थी, फिर भी उन पर दबाव बनाया गया. उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने सीन करने से इनकार किया तो पवन सिंह सेट छोड़कर चले गएय

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निरहुआ-आम्रपाली का नाम भी आया
काजल ने केवल पवन सिंह पर ही आरोप नहीं लगाए, बल्कि दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और आम्रपाली दुबे को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने दावा किया कि एक फिल्म के गाने में पहले उन्हें काम करना था, लेकिन बाद में वह गाना आम्रपाली दुबे को दे दिया गया. काजल का आरोप है कि निरहुआ की वजह से उन्हें उस प्रोजेक्ट से हटाया गया.

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पुराने रिश्ते और मानसिक परेशानी
भोजपुरी बवाल’ में काजल ने अपने पुराने रिश्ते को लेकर भी बात की. उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए बताया कि उस दौर में उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. काजल के मुताबिक, लगातार विवादों और मानसिक दबाव के कारण एक समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो पूरी तरह टूट चुकी हैं और उन्हें मनोचिकित्सक से मिलने की जरूरत पड़ सकती है. 

पवन सिंह का दर्द 
जहां काजल राघवानी अपने आरोपों और खुलासों से सुर्खियां बटोर रही हैं. वहीं पवन सिंह की निजी जिंदगी के अनुभव भी शो में चर्चा का विषय बने हुए हैं. पवन सिंह ने प्यार और ब्रेकअप से जुड़े किस्से शेयर किए हैं, जिन्हें लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी है.

पवन के बाद आम्रपाली दुबे भी बच्चे को लेकर अपनी इच्छा जाहिर करती दिखीं. आम्रपाली बिना शादी के मां बनना चाहती हैं, जिसके लिए उनका परिवार राजी नहीं है. 

‘भोजपुरी बवाल’ की सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि एंटरटेनमेंट शो कम कलाकारों की निजी शिकायतों का मंच ज्यादा लगता है. 

रियलिटी शो या पब्लिक पंचायत?
रियलिटी शो में कलाकारों की निजी जिंदगी का खुलासा कोई नई बात नहीं है. दर्शक अपने पसंदीदा सितारों का अनदेखा चेहरा जानना चाहते हैं. लेकिन जब आरोप गंभीर हों, रिश्तों से जुड़े दावे किए जाएं और बिना जांच के संवेदनशील मुद्दों को प्रोमो में सनसनी की तरह दिखाया जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है.

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फिलहाल शो में ड्रामा भरपूर है, लेकिन मनोरंजन पीछे छूटता नजर आ रहा है. बस शो के कलाकारों से इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर भोजपुरी सिनेमा की पोल ही खोलनी थी, तो इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर देते. किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में चले जाते. शो में ये सब करके दर्शकों को पकाओ मत प्लीज. 

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