Angarak Yog 2026: मंगल गोचर से बना खतरनाक अंगारक योग! 2 सितंबर तक 4 राशियों को नुकसान

Angarak Yog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों का राशि परिवर्तन और नक्षत्र गोचर मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. ऊर्जा और साहस के कारक ग्रह मंगल वर्तमान में राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो 2 सितंबर तक रहेगा. ज्योतिष में मंगल और राहु की यह युति बेहद संवेदनशील मानी जाती है, जिससे कई तरह के अशुभ और नकारात्मक प्रभाव पैदा होते हैं. इस गोचर के प्रभाव से एक बेहद अशुभ अंगारक योग का निर्माण हुआ है.

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जब भी ग्रहों के सेनापति मंगल उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो जातकों के जीवन में अचानक उथल-पुथल, मानसिक तनाव, वित्तीय संकट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने लगती हैं. 2 सितंबर तक की यह अवधि कुछ खास राशियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाली है. इस दौरान इन 4 राशियों के जातकों को धन हानि, करियर में रुकावट और सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं वे कौन सी 4 राशियां हैं, जिन्हें इस गोचर काल में संभलकर रहने की जरूरत है.

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के स्वामियों के लिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन मिले-जुले से ज्यादा परेशानियों भरा साबित हो सकता है.

आर्थिक नुकसान: इस अवधि में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें, अन्यथा बड़ा वित्तीय घाटा हो सकता है. किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने में कठिनाई आएगी.

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सेहत और स्वभाव: स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ सकता है. वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है.

2. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए 2 सितंबर तक का समय मानसिक और शारीरिक रूप से तनावपूर्ण रह सकता है.

करियर व कारोबार: नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में उम्मीद के मुताबिक मुनाफा न मिलने से मन उदास रहेगा.

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: रक्तचाप (Blood Pressure), पेट या सिरदर्द से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खानपान पर विशेष ध्यान दें.

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की जरूरत है.

धन हानि के योग: गुप्त शत्रु आपके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं. वाद-विवाद या कानूनी मामलों से दूर रहें, अन्यथा कोर्ट-कचहरी के चक्कर में धन खर्च हो सकता है.

पारिवारिक तनाव: पारिवारिक जीवन में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. किसी अपने की बात से मानसिक ठेस पहुंच सकती है.

4. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लोगों के लिए राहु के नक्षत्र में मंगल का यह गोचर कार्यों में रुकावटें पैदा कर सकता है.

अचानक खर्चे: घर के किसी जरूरी काम या स्वास्थ्य पर अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है.

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कार्यक्षेत्र की चुनौतियां: बिजनेस में पार्टनर के साथ मतभेद उभर सकते हैं. कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी की सलाह अवश्य लें.



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