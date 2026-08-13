scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Angarak Yog 2026: मंगल गोचर से बना खतरनाक अंगारक योग! 2 सितंबर तक 4 राशियों को नुकसान

Angarak Yog 2026: राहु के नक्षत्र में मंगल के गोचर से बन रहा है खतरनाक अंगारक योग. 2 सितंबर तक किन 4 राशियों को रहना होगा संभलकर और किसे होगा धन-सेहत का नुकसान, जानें यहां.

Advertisement
X
अंगारक योग का साया! 2 सितंबर तक इन 4 राशियों को होगा भारी नुकसान
अंगारक योग का साया! 2 सितंबर तक इन 4 राशियों को होगा भारी नुकसान

Angarak Yog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों का राशि परिवर्तन और नक्षत्र गोचर मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है.  ऊर्जा और साहस के कारक ग्रह मंगल वर्तमान में राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो 2 सितंबर तक रहेगा. ज्योतिष में मंगल और राहु की यह युति बेहद संवेदनशील मानी जाती है, जिससे कई तरह के अशुभ और नकारात्मक प्रभाव पैदा होते हैं.  इस गोचर के प्रभाव से एक बेहद अशुभ अंगारक योग का निर्माण हुआ है.

जब भी ग्रहों के सेनापति मंगल उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो जातकों के जीवन में अचानक उथल-पुथल, मानसिक तनाव, वित्तीय संकट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने लगती हैं.  2 सितंबर तक की यह अवधि कुछ खास राशियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाली है. इस दौरान इन 4 राशियों के जातकों को धन हानि, करियर में रुकावट और सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.  आइए जानते हैं वे कौन सी 4 राशियां हैं, जिन्हें इस गोचर काल में संभलकर रहने की जरूरत है. 

1. मेष राशि (Aries)
मेष राशि के स्वामियों के लिए मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन मिले-जुले से ज्यादा परेशानियों भरा साबित हो सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

According to astrologers, this trend is especially seen in those born in 4 zodiac signs.
स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा गोचर, 4 राशियों के जीवन में आएगा पैसा और शोहरत
surya ketu conjunction 2026
सूर्य-केतु गोचर से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत!
Surya Gochar
सूर्य ग्रहण के बाद अपनी राशि में आएंगे सूर्य, 4 राशियों के चमकेंगे दिन
Trick To Boost Money Plant
घर में भूलकर भी न लगाएं इतने मनी प्लांट, होगा नुकसान!
guru uday 2026 rashifal
ग्रहण के बीच कल उदित होंगे गुरु बृहस्पति! 7 राशियों को होगा धन लाभ

आर्थिक नुकसान: इस अवधि में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें, अन्यथा बड़ा वित्तीय घाटा हो सकता है.  किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने में कठिनाई आएगी. 

Advertisement

सेहत और स्वभाव: स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ सकता है. वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है. 

2. कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों के लिए 2 सितंबर तक का समय मानसिक और शारीरिक रूप से तनावपूर्ण रह सकता है. 

करियर व कारोबार: नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में उम्मीद के मुताबिक मुनाफा न मिलने से मन उदास रहेगा. 

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: रक्तचाप (Blood Pressure), पेट या सिरदर्द से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खानपान पर विशेष ध्यान दें.

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान हर कदम फूंक-फूंक कर रखने की जरूरत है. 

धन हानि के योग: गुप्त शत्रु आपके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं.  वाद-विवाद या कानूनी मामलों से दूर रहें, अन्यथा कोर्ट-कचहरी के चक्कर में धन खर्च हो सकता है. 

पारिवारिक तनाव: पारिवारिक जीवन में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.  किसी अपने की बात से मानसिक ठेस पहुंच सकती है. 

4. मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के लोगों के लिए राहु के नक्षत्र में मंगल का यह गोचर कार्यों में रुकावटें पैदा कर सकता है. 

अचानक खर्चे: घर के किसी जरूरी काम या स्वास्थ्य पर अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है.

Advertisement

कार्यक्षेत्र की चुनौतियां: बिजनेस में पार्टनर के साथ मतभेद उभर सकते हैं. कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी की सलाह अवश्य लें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    हर समय पानी में क्यों रहता है इकबाल, डॉक्टर ने बताया ये बीमारी है वजह, ऐसे करेंगे उसका इलाज |
    लश्कर के मंच पर शेख राशिद का कबूलनामा, खुद को बताया हाफिज सईद का 'गुलाम' |
    पहला अग्निवीर बैच चार साल पूरे होने के करीब, सेनाओं के लिए आगे क्या? |
    भारत-अफगानिस्तान T20 का बदलेगा शेड्यूल? 14 सितंबर को मैच चाहता है ACB |
    'PM मोदी रात को सोते नहीं, हम इनको पागल कर देंगे...', रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन में राहुल गांधी का तीखा हमला |
    जेवर चुराए और आ गई नींद, घर के फर्श पर सोता मिला चोर |
    AUS vs BAN: ‘DRS ने बचाया’... स्टीव स्मिथ ने माना, आउट थे फिर भी मिल गया जीवनदान |
    'साहब चले गए हैं...', ट्राई साइकिल के लिए एक साल से भटक रहा दिव्यांग, कलेक्ट्रेट के बाहर सुनाई पीड़ा |
    भूत खोजती थी इंफ्लुएंसर, बनाया ऐसा वीडियो, अब एक्सीडेंट में हुई मौत |
    राम रहीम एंगल या पुलिस फायरिंग केस... सुखबीर पर 62 साल के निहंग ने क्यों किया हमला?
    Advertisement